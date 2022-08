Nữ diễn viên Thái Lan bị tạm giam

Pinky Savika cùng mẹ và anh trai bị tạm giam vì cáo buộc lừa đảo. Tòa án Thái Lan từ chối yêu cầu tại ngoại của nữ diễn viên.

Ngày 18/8, tờ Khaosod cùng nhiều phương tiện truyền thông Thái Lan đưa tin nữ diễn viên nổi tiếng Pinky Savika bị bắt giam vì cáo buộc lừa đảo.

Theo Khaosod, công tố viên từ Văn phòng Công tố các Vụ án Đặc biệt 4 đã đệ đơn kiện Pinky Savika cùng anh trai là Kittichet Chaiyadet và mẹ là bà Sarinya Chaiyadej vì hành vi lừa đảo. 19 người khác cũng bị cáo buộc tội danh lừa đảo trong vụ án Forex-3D.

Thairath đưa tin Tòa án Hình sự đã ra lệnh tạm giam Pinky Savika cùng các bị cáo. Nữ diễn viên và mẹ đệ đơn yêu cầu trả tự do tạm thời, nhưng tòa án không cho phép vì vụ án có tính chất nghiêm trọng.

Theo truyền thông Thái Lan, số nạn nhân trong vụ lừa đảo lên tới 9.824 người cùng số tiền là gần 2,5 tỷ baht (khoảng 69 triệu USD ). Nữ diễn viên đang bị tạm giam tại Viện Cải huấn Phụ nữ.

Pinky Savika vướng cáo buộc lừa đảo.

Pinky từng nói trong một cuộc phỏng vấn cô không liên quan đến vụ lừa đảo. Nữ diễn viên khẳng định cô là nạn nhân vì đầu tư 10 triệu baht và chưa nhận được nhận lại tiền.

Ngày 30/10/2019, một nạn nhân nộp đơn khiếu nại lên Bộ Tư pháp tố cáo Forex-3D có dấu hiệu lừa đảo. Sau khi đầu tư tiền, người này không được trả lợi nhuận như quảng cáo. Sau khi Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) thụ lý vụ án vào đầu tháng 11/2019, nhiều người đã được triệu tập để đưa ra lời khai.

Pinky Savika sinh năm 1986, nổi tiếng từ khi còn thiếu niên. Thời điểm đó, cô hợp tác với tài tử Veerapap Suparbpaiboon trong bộ phim phiêu lưu hành động Angkor 2. Một trong những bộ phim nổi tiếng nhất của Pinky Savika là Lưới tình catwalk. Trong phim, nhân vật cô đảm nhận là đối thủ của nữ chính Peangdao (do Bee Namthip đảm nhận). Pinky Savika còn tham gia hàng trăm bộ phim khác như Pass to Your Voice, Jan Dara, Club Friday The Series…