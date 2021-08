Nữ diễn viên Sofia Vergara bị ung thư

Sofia Vergara cho biết cô bị ung thư tuyến giáp từ năm 28 tuổi. Thay vì lo sợ, nữ diễn viên chọn cách đối mặt và dần vượt qua bạo bệnh.

Ngày 23/8, theo Page Six, trong chương trình Stand Up to Cancer, Sofia Vergara - diễn viên đứng đầu danh sách 10 sao nữ có cát-xê cao nhất năm 2020, theo Forbes - chia sẻ cô bị ung thư tuyến giáp từ 21 năm trước.

"Bác sĩ phát hiện bệnh sau khi sờ thấy khối u ở cổ. Thay vì lo lắng, tôi đọc sách và tìm hiểu mọi thứ về nó", nữ diễn viên nói.

Sofia Vergara bị ung thư tuyến giáp năm 28 tuổi. Ảnh: ABC.

Sao phim Modern Family cho rằng cô may mắn khi phát hiện bệnh sớm và được bác sĩ tích cực chữa trị, gia đình bên cạnh. "Tôi đã học được nhiều thứ. Không chỉ nâng cao ý thức về bệnh ung thư, tôi biết rằng ai tốt với mình khi đang gặp khủng hoảng", minh tinh 49 tuổi nói thêm.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Health, Sofia Vergara nói ban đầu cô giữ kín chuyện bị ung thư. Sau khi bệnh tình tạm ổn nhờ phẫu thuật và xạ trị, cô công khai với báo chí.

"Tôi không muốn nói về bệnh tình vì việc bị ung thư không có gì đáng tự hào. Tôi không muốn làm gì khác khi đang trị bệnh", nữ diễn viên nói.

Sau khi trị bệnh, Sofia Vergara tích cực giúp đỡ người bị ung thư. Thông qua tổ chức từ thiện, nữ diễn viên xây dựng trung tâm điều trị ung thư ở quê nhà Barranquilla, Colombia.

"Khi đến khoa ung thư tại bệnh viện ở Colombia, tôi thấy nhiều cha mẹ bệnh nhân chỉ được ngồi trên sàn. Khi làm mẹ, tôi nhận ra sự cực khổ đó. Tôi muốn họ có nơi thoải mái", Vergara nói thêm.

Tháng 10/2020, Forbes công bố 10 nữ diễn viên được trả lương cao nhất trong năm. Sofia Vergara vượt mặt nhiều ngôi sao Angelina Jolie, Gal Gadot, Emily Blunt... và đứng vị trí đầu bảng.