Nữ diễn viên rời Hollywood sau khi bị đề nghị quan hệ tập thể

Grace Van Dien, diễn viên phim "Stranger Things", kể bị quấy rối tình dục trên trường quay bộ phim gần đây, khiến cô phải tạm dừng sự nghiệp diễn xuất.

Grace Van Dien, diễn viên nổi tiếng với phim Stranger Things.

Theo Fox News, mới đây, Grace Van Dien tố cáo nhà sản xuất giấu tên đã đề nghị cô quan hệ tình dục tập thể. Nữ diễn viên ngay lập tức từ chối. Nhưng do vẫn đụng độ với người này, cô phải từ chối 4 phim trong hơn 2 tuần qua.

Grace Van Dien chia sẻ trên livestream: "Đó là một trong những phim cuối cùng tôi đóng vì nhà sản xuất đã yêu cầu tôi quan hệ tập thể. Ông ta nói sẽ thuê một cô gái khác đến ngủ cùng, tổng cộng 3 người. Tôi không làm chuyện đó và tôi đã khóc, tôi rất buồn".

Sự việc đã được ngôi sao 27 tuổi báo cáo cho đội ngũ quản lý. Van Dien tin đây là cách xử lý thông minh. Theo chia sẻ, bạn diễn trong phim khá bất ngờ khi nghe Van Dien tiết lộ chuyện này.

Grace Van Dien tố nhà sản xuất yêu cầu cô quan hệ tình dục tập thể. Ảnh: Fox News.

Hiện, Van Dien quyết định rời Hollywood để ổn định tinh thần, chưa thông báo thời gian cụ thể quay lại showbiz. Việc nữ diễn viên từ chối hàng loạt dự án khiến các đối tác khó chịu. Tuy nhiên, với những trải nghiệm tệ hại vừa qua, cô tạm thời chưa muốn tiếp tục diễn xuất.

"Tôi được ở trong nhà chơi game và không bị yêu cầu quan hệ tình dục với ông ấy. Như vậy sẽ tốt hơn cho tinh thần của tôi", cô nói.

Grace Van Dien sinh năm 1996, là diễn viên đến từ Los Angeles, Mỹ. Cô được biết đến với vai Brooke Osmond trong phim truyền hình dành cho tuổi teen Greenhouse Academy và đảm nhận nhân vật Katie Campbell ở series dài tập The Village, chiếu trên NBC.

Với nhiều khán giả, diễn xuất của Van Dien (vai Chrissy Cunningham) trong phần 4 của loạt Stranger Things để lại ấn tượng tốt, giúp định danh cô ở Hollywood.

Ngoài các dự án trên, nữ diễn viên tham gia các phim khác như What Comes Around, V for Vengeance, Julius Caesar Live Read!, The Binge, Charlie Says...