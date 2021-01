Nữ diễn viên 'Reply 1988' phẫu thuật thẩm mỹ

Lee Se Young quyết định phẫu thuật thẩm mỹ và giảm cân để thay đổi diện mạo sau những lời miệt thị ngoại hình từ dư luận.

Ngày 13/1, Naver đưa tin trên kên cá nhân YPTV, Lee Se Young chia sẻ video tương tác với khán giả về kinh nghiệm phẫu thuật thẩm mỹ. Thời gian qua, màn lột xác ngoại hình của nữ diễn viên phim Reply 1988 gây xôn xao cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Trong video, Lee Se Young tiết lộ cô đã phẫu thuật mắt để cải thiện nhan sắc. "Là mắt, tôi đã cắt mí đôi, chỉnh dáng mắt và mở rộng đuôi mắt", sao nữ sinh năm 1989 tự tin khoe đôi mắt mới của mình với người hâm mộ.

Lee Se Young chia sẻ kinh nghiệm thẩm mỹ với khán giả. Ảnh: Korean Boo.

Khi được khán giả hỏi vì sao lại quyết định phẫu thuật thẩm mỹ ở thời điểm hiện tại, cô cho biết: "Từ năm 20 tuổi, tôi đã muốn làm phẫu thuật cắt mí, nhưng vì tính chất công việc, tôi đã từ bỏ việc này. Tôi của năm 32 tuổi, quyết định làm những điều tôi muốn làm trong lúc còn có thể".

Lee Se Young sinh năm 1989, trở nên nổi tiếng sau khi tham gia series SNL Korea. Đồng thời, nữ diễn viên từng hoàn thành xuất sắc các vai phụ ấn tượng trong một số tác phẩm như Reply 1988, Man Who Sets the Table...

Tháng 6/2020, cô gây xôn xao dư luận khi bất ngờ xuất hiện với gương mặt khác lạ. Công chúng đặt nghi vấn cô can thiệp dao kéo để nâng tầm nhan sắc, song Lee Se Young phủ nhận.

"Nhiều người nghĩ tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ cả gương mặt, nhưng tôi không hề làm điều này. Để có gương mặt nhỏ và cằm nhọn, tôi đã tiêm botox 6 tháng/lần. Trong suốt 2 năm, tôi kiên trì tập luyện, ăn kiêng và giảm được 36 kg. Tất cả những điều đó cộng với kỹ thuật trang điểm đã giúp tôi đẹp hơn", Lee Se Young chia sẻ về hành trình thay đổi nhan sắc.

Ngoại hình "lột xác" của Lee Se Young. Ảnh: Naver.

Trong chương trình Say It’s Okay With My Sister, nữ diễn viên hài cho biết từ khi bước chân vào giới nghệ thuật cô phải chịu đựng vô số bình luận tiêu cực nhắm vào ngoại hình kém xinh đẹp.

Điều này dần dần khiến cô từ một người tự tin, thoải mái với diện mạo "cha sinh mẹ đẻ" để đem làm tiếng cười cho công chúng, trở nên tự ti và mất lòng tin vào cuộc sống. Vì vậy, cô buộc phải thay đổi để phù hợp với tiêu chuẩn nhan sắc của số đông.