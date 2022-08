Nữ diễn viên 'Penthouse' tiết lộ từng sảy thai

Nữ diễn viên Eugene lần đầu chia sẻ việc bản thân từng bị sảy thai trên chương trình "Oh! My Wedding".

Trên chương trình giải trí Oh! My Wedding của đài SBS hôm 21/8, ca sĩ Cha Jong Won và người mẫu Maria cùng chia sẻ những e ngại và suy nghĩ trước đám cưới, theo AllKpop.

Maria lần đầu tiết lộ về việc mắc chứng mất ngủ sau khi sảy thai. Cô đã luôn tự trách bản thân vì không chăm sóc cơ thể tốt trong thời gian đầu của thai kỳ.

Sau khi nghe Maria chia sẻ, Eugene an ủi và tiết lộ cô cũng từng trải qua chuyện như vậy.

"Ngày nay, những chuyện như vậy vẫn thường xảy ra. Tôi cũng từng bị như vậy và có rất nhiều phụ nữ đã tự trách mình vì điều đó. Nhưng tôi đảm bảo đó không phải lỗi do bạn. Tôi hy vọng bạn sớm hồi phục sau nỗi buồn. Tôi cũng tin rằng bạn có thể nhanh chóng khoẻ lại vì bạn vẫn còn trẻ", nữ diễn viên nói.

Nữ diễn viên Eugene. Ảnh: AllKpop

Oh! My Wedding là chương trình hướng đến việc tổ chức lễ cưới cho các cặp đôi không thể tổ chức hôn lễ vì nhiều lý do khác nhau. Yoo Se Yoon, Eugene, Bong Tae Gyu và Yoo Byung Jae là những thành viên cố định, hóa thân thành những người tổ chức đám cưới cho các đôi.

Eugene ra mắt làng giải trí khi mới 16 tuổi trong nhóm nữ S.E.S thuộc SM Entertainment. Sau khi nhóm tan rã năm 2002, cô chuyển hướng sang diễn xuất. Cô nhanh chóng nhận được sự yêu mến và ủng hộ của khán giả thông qua loạt vai diễn trong các phim Vua Bánh Mì, Penthouse,...

Chồng của diễn viên Eugene là diễn viên Ki Tae Young. Họ bén duyên qua dự án Tạo nên số phận năm 2009 và kết hôn năm 2011. 4 năm sau, hai nghệ sĩ sinh con đầu lòng. Dù đã cưới hơn 10 năm, cặp đôi rất kín tiếng về đời sống hôn nhân của mình.