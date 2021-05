Nữ diễn viên Park Na Rae bị tẩy chay vì quấy rối tình dục

Công chúng yêu cầu Park Na Rae rời khỏi các chương trình truyền hình. Họ chỉ trích hành vi quấy rối tình dục của nữ diễn viên hài.

Theo bài viết đăng trên MBN ngày 5/4, cổng thông tin Naver đã quyết định đóng bảng tin Naver TV TALK của các chương trình có sự tham gia của Park Na Rae như I Live Alone, Where is My Home, Amazing Saturday - Doremi Market và The House Detox.

Giải thích về động thái trên, Naver thông báo: "Chúng tôi đóng các bảng tin để bảo vệ nghệ sĩ khỏi những lời chửi thề, vu khống và bình luận ác ý".

Ssul.Vival của đài KBS là chương trình duy nhất vẫn mở bảng tin trên Naver TV TALK. Theo MBN, công chúng đang để lại rất nhiều bình luận chỉ trích Park Na Rae ở bảng tin của Ssul.Vival. Họ yêu cầu nữ diễn viên rút khỏi các chương trình.

Park Na Rae bị khán giả chỉ trích.

Trước đó, tờ Edaily đưa tin Park Na Rae bị cảnh sát điều tra vì cáo buộc quấy rối tình dục trong chương trình Hey Narae. "Đoạn video đã bị xóa khỏi YouTube, nhưng tôi sẽ kiểm tra xem hành động của Park Na Rae có phạm tội hay không và nếu có thì đó là loại tội phạm nào", một nhân viên cảnh sát nói với Edaily.

Trong tập 2 của chương trình Hey Narae, diễn viên thay quần áo cho một búp bê nam và có những bình luận, hành động mô phỏng nhạy cảm về vấn đề tình dục.

Trước làn sóng tẩy chay của công chúng, Park Na Rae xin lỗi và gỡ bỏ các video liên quan đến chương trình.

“Tôi xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho khán giả khi đăng tải video không phù hợp. Là người của công chúng, tôi phải chịu trách nhiệm về chương trình phát sóng. Tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ phải kiểm tra kỹ lưỡng từ khâu lên kế hoạch đến nhân vật, diễn xuất, đạo cụ, nội dung chương trình. Tôi đã khiến nhiều người thất vọng vì cách xử lý thiếu chuyên nghiệp”, Park Na Rae cho biết.