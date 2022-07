Nữ diễn viên nổi tiếng sau một lần đóng vai khách mời

Bộ phim mới nhất Ji An tham gia là If You Wish Upon Me. Tác phẩm y khoa lấy cảm hứng từ tổ chức thiện nguyện mang tên Ambulance Wish Foundation được thành lập tại Hà Lan với mục đích thực hiện điều ước cuối cùng những cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Bộ phim mang nội dung chữa lành với sự tham gia của dàn cast chính gồm Ji Chang Wook (Yoon Gye Ree), Choi Soo Young (Seo Yeon Joo), Sung Dong Il (Kang Tae Shik) và Won Ji An.