Nữ diễn viên nổi tiếng nhờ những vai thích buôn chuyện

Cha Chung Hwa trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả nhờ các vai diễn hài hước và biểu cảm quá lố trong "Hạ cánh nơi anh", "Mr. Queen" hay "Hometown Cha-Cha-Cha".

Nổi tiếng từ những vai hài hước

Cha Chung Hwa đang được chú ý nhờ vai bà chủ nhà hàng đồ Hoa Cho Nam Suk trong Hometown Cha-Cha-Cha. Trong phim, nữ diễn viên vào vai phụ nữ trung niên tốt bụng, quan tâm bạn bè, hàng xóm nhưng có tật xấu thích buôn chuyện. Nhân vật của Cha Chung Hwa được xem là nhân tố gây cười nhiều nhất trong phim. Đây không phải lần đầu diễn viên 41 tuổi nhận dạng vai trên. Đầu năm 2020, cô cũng gây sốt nhờ vai "bà thím Triều Tiên" Yang Ok Geum trong Hạ cánh nơi anh. Nhân vật này đem lại tiếng cười cho người xem vì luôn xuất hiện với lớp trang điểm lòe loẹt, những câu thoại hài hước và biểu cảm quá lố. Ở Itaewon Class, nữ diễn viên tiếp tục gây cười khi vào vai khách mời là một phu nhân nhà giàu bị Jo Yi Seo dành cho "liên hoàn tát" đến xây xẩm mặt mày. Đầu năm 2021, Cha Chung Hwa một lần nữa viral mạng xã hội khi vào vai Thượng cung Choi trong Mr. Queen. Tương tự các vai diễn gây chú ý trước đó của cô, Cha Chung Hwa tiếp tục thể hiện nhân vật có tính cách hơi "lố" và biểu cảm hài hước. Hình ảnh ghi lại các biểu cảm hỉ nộ ái ố của Thượng cung Choi trở thành nguồn nguyên liệu chế ảnh được khán giả trẻ yêu thích.

Diễn viên đa tài

Cha Chung Hwa tốt nghiệp khoa Diễn xuất, Đại học Sang Myung. Sau khi nhận bằng cử nhân, cô trở thành diễn viên nhạc kịch chuyên nghiệp từ năm 2005, tới năm 2010 thử sức thêm ở mảng kịch nói. Cũng trong năm 2010, Cha Chung Hwa lần đầu đóng phim, đảm nhận vai phụ trong hai tác phẩm điện ảnh Harmony và Try to Remember. Trong 11 năm, nữ diễn viên đã tham gia 30 tác phẩm cả điện ảnh và truyền hình, hầu hết là tác phẩm nổi tiếng và ăn khách như Confession of A Murderer, Train To Busan, The Fiery Priest, Hotel del Luna, Hạ cánh nơi anh, Itaewon Class, Mr. Queen, Hometown Cha-Cha-Cha... Cô không ngại việc chỉ có thể đóng vai phụ, cũng không từ chối bất kỳ dạng nhân vật nào. Quen mặt nhờ các vai diễn hài nhưng Cha Chung Hwa cũng thể hiện rất tốt các nhân vật có khúc mắc tâm lý hoặc đòi hỏi diễn xuất tâm lý nhiều. Khán giả có thể thấy cô có khả năng diễn rất "ngọt" vai nữ cảnh sát không thể siêu thoát vì bị giết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ngầm ở Hotel Del Luna, hoặc vai mẹ Yeon Woo - người không thể quên được con gái 3 tuổi đã chết vì bệnh nặng trong Hospital Playlist. Thậm chí, vai bà chủ Cho Nam Suk trong Hometown Cha-Cha-Cha cũng có góc khuất tâm lý khi phải giấu kín nỗi đau sau khi con gái qua đời.

Độc thân ở tuổi 41

Sinh năm 1980, đã bước qua độ tuổi tứ tuần, Cha Chung Hwa vẫn lẻ bóng đi về. Tâm sự trong chương trình On And Off, nữ diễn viên cho biết: "Nếu có người đàn ông tốt đến với mình, tôi cũng muốn kết hôn. Mẫu hình lý tưởng của tôi là người có thể yêu thích công việc của tôi, chỉ thế mà thôi". Ngoài đời, tương tự các vai diễn trên màn ảnh, Cha Chung Hwa là người vui vẻ, mang lại năng lượng tích cực cho bạn bè xung quanh. Cô thường vui vẻ đùa giỡn, tạo tiếng cười mỗi khi xuất hiện tại các talk show giải trí. Ngoài khả năng diễn xuất, Cha Chung Hwa còn hát hay với chất giọng độc đáo. "Thực ra, tôi từng mơ ước được làm ca sĩ. Tôi thậm chí thu âm bản demo và tham gia vài cuộc tuyển chọn rồi, nhưng ước mơ không thành", cô chia sẻ trong bài phỏng vấn với Single List.