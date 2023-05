Nữ diễn viên Mỹ đăng ảnh khỏa thân sau khi bị tống tiền

Willow Shields bị kẻ xấu sử dụng ảnh khỏa thân để tống tiền. Do đó, nữ diễn viên "The Hunger Games" quyết định tự chia sẻ các tấm hình lên trang cá nhân.

Ngày 30/4 (giờ địa phương), Unilad đưa tin nữ diễn viên Willow Shields chia sẻ ảnh khỏa thân của cô lên trang cá nhân. Theo Willow Shields, cô bị kẻ xấu đe dọa tung loạt ảnh riêng tư lên mạng xã hội nếu không chuyển tiền. Do đó, Willow Shields quyết định tự mình đăng tải lên mạng xã hội trước khi để kẻ xấu lợi dụng.

Đăng bức ảnh lên trang cá nhân, ngôi sao của Spinning Out viết: "Tôi đang bị tống tiền vì những bức ảnh khỏa thân của chính mình. Họ đã gửi email và đe dọa chia sẻ những hình ảnh đó với bạn bè, gia đình, mạng xã hội. Họ tuyên bố có nhiều bức ảnh nhạy cảm hơn để chống lại tôi. Đây vốn là những hình ảnh riêng tư không bao giờ được chia sẻ với toàn thế giới. Tuy nhiên, tôi đang lấy lại quyền kiểm soát và chia sẻ nó với các bạn trước. Tôi sẽ không để người khác đưa ra quyết định về những vấn đề liên quan đến cơ thể của chính mình".

Willow cho biết cô đã báo cáo sự việc với FBI và “hy vọng họ thực hiện cuộc điều tra một cách nghiêm túc, và theo sát hành vi phạm tội này”.

Willow Shields bị tống tiền vì ảnh khỏa thân (ảnh trái). Ảnh: @willowshields.

Nữ diễn viên biết có nhiều người khác cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những vụ trả thù khiêu dâm và rò rỉ ảnh khỏa thân. Hành động của tin tặc và tội phạm đã làm tổn thương nhiều người. Do đó, cô muốn lên tiếng về sự việc để động viên các nạn nhân đừng cảm thấy xấu hổ.

"Đây là cơ thể của tôi và tôi sẽ chia sẻ nó với bất kỳ ai tôi chọn", cô nhấn mạnh. Nhiều khán giả động viên nữ diễn viên vượt qua sóng gió này.

Willow (sinh năm 2000) đã có bước ngoặt lớn khi xuất hiện trong phim The Hunger Games với vai Prim, em gái của Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence). Sau đó, cô tiếp tục tham gia The Wonder và Spinning Out.