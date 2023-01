Nữ diễn viên Marvel đầu tiên thắng Quả cầu Vàng

Sự nghiệp của Angela bắt đầu khởi sắc với vai diễn lớn đầu tiên trong Boyz N The Hood (1991) của John Singleton. Bà dần nhận được nhiều sự chú ý và liên tục góp mặt trong nhiều dự án lớn nhỏ như City of Hope (1991), Passion Fish, Innocent Blood, Malcolm X (1992) hay What's Love Got to Do with It (1993)... Ảnh: Film Magic.