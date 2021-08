Nữ diễn viên lung lay sự nghiệp 14 năm vì cáo buộc đào mỏ

Năm 2005, Jung Ryeo Won trở nên nổi tiếng khi tham gia My Name Is Kim Sam Soon - phim đình đám với tỷ suất người xem trung bình là 37,6%. Từ khi ra mắt, cô diễn xuất trong khoảng 30 phim truyền hình lẫn điện ảnh. Một số dự án thành công Jung Ryeo Won tham gia như Never Ending Story, Wok of Love, Princess Jamyung. Nữ diễn viên từng vướng nghi án hẹn hò ca sĩ kém 13 tuổi là Nam Tae Hyun - cựu thành viên nhóm WINNER. Ảnh: Keyeast.