Nữ diễn viên Lee Da Hee tới Đà Nẵng

Lee Da Hee tới Đà Nẵng để chụp bộ hình. Cô khởi hành từ sân bay Incheon, Hàn Quốc vào sáng 14/3.

Ngày 14/3, tờ Mydaily đưa tin nữ diễn viên Lee Da Hee khởi hành đến Đà Nẵng vào sáng cùng ngày thông qua Sân bay Quốc tế Incheon ở Unseo-dong, Jung-gu, Incheon. Nữ diễn viên xuất hiện với áo khoác da cùng chân váy xếp ly trẻ trung, năng động. Lee Da Hee phối trang phục cùng boot và tất ren đính nơ.

Hiện, các lịch trình cụ thể của Lee Da Hee chưa được công ty quản lý tiết lộ. Theo truyền thông Hàn Quốc, nữ diễn viên tới Đà Nẵng để chụp bộ hình.

Vừa qua, bộ phim Island 2 (Hòn đảo ma quái) do Lee Da Hee đảm nhận vai chính kết thúc với thành tích khá tốt. Tuy nhiên, khán giả nhận xét vì số tập quá ngắn nên kết cục của phim Island 2 ôm đồm, giải quyết chóng vánh và gây hụt hẫng.

Lee Da Hee (sinh năm 1985) là người mẫu, người dẫn chương trình, phát thanh viên và diễn viên. Cô được chú ý qua nhiều tác phẩm khác nhau như Enter a search term WWW, Luca: The Beginning, Black Heart Mother and Daughter, Harmony, Queen of Mystery 2, The Beauty Inside...

Nữ diễn viên nhận được nhiều giải thưởng khác nhau tại SBS Drama Awards, Asia Artist Awards, KBS Drama Awards…