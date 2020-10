Nữ diễn viên Lee Ah Hyun ly hôn lần thứ 3

Sau hai năm chung sống, Lee Ah Hyun đã đệ đơn ly hôn doanh nhân người Mỹ gốc Hàn Lee Mo. Đây là người chồng thứ 3 của nữ diễn viên.

Ngày 27/10, truyền thông Hàn đưa tin nữ diễn viên Lee Ah Hyun đã đệ đơn ly hôn chồng, chấm dứt cuộc hôn nhân với doanh nhân người Mỹ gốc Hàn Lee Mo. Đây là lần thứ ba nữ diễn viên đổ vỡ hôn nhân.

Công ty quản lý Ace Factory của nữ diễn viên trả lời Sports DongA: "Lee Ah Hyun bí mật tổ chức hôn lễ với Lee Mo tại Hawaii vào mùa hè năm 2018. Tin đồn hai người kết hôn từ năm 2012 hoàn toàn không chính xác".

Trước đó, tháng 7/2018, Lee Ah Hyun và Lee Mo đã xuất hiện trong chương trình Nest Escape 3 của đài tvN và nhận được sự quan tâm của khán giả. Thời điểm đó, ê-kíp sản xuất giúp nữ diễn viên Tên tôi là Kim Sam Soon làm mờ ảnh cận mặt của chồng, chỉ cho lên sóng hình ảnh hai con gái Yuju và Yura.

Cũng trong chương trình, nữ diễn viên dành nhiều lời tán dương cho người chồng thứ 3 của cô. "Anh ấy là người tích cực và yêu thương hai con. Nếu tôi phạt con, anh ấy sẽ can thiệp", Lee Ah Hyun chia sẻ trong Nest Escape 3.

Thực tế, Yuju và Yura không phải con ruột của doanh nhân Lee Mo cũng như Lee Ah Hyun. Hai cô bé được nhận nuôi từ khi Lee Ah Hyun còn chung sống với chồng cũ.

Lee Ah Hyun sinh năm 1972, bắt đầu đóng phim từ năm 1994. Cô từng chiến thắng giải Diễn viên nữ mới xuất sắc tại KBS Drama Awards 1994. Tuy nhiên, nữ diễn viên chỉ thực sự nổi tiếng sau khi xuất hiện trong Tên tôi là Kim Sam Soon (2015), hợp tác cùng Hyun Bin và Kim Sun Ah. Sau khi hoàn thành tác phẩm, Lee Ah Hyun vẫn giữ quan hệ bạn bè với Hyun Bin.

Nữ diễn viên còn xuất hiện trong một số tác phẩm ăn khách khác như Don't Cry My Love, Twinkle Twinkle, To The Beautiful You, Cinderella and Four Knights...

Nữ diễn viên 48 tuổi kết hôn lần đầu vào năm 1997. Cô cưới bạn diễn Choi Jae Wook. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 3 tháng.

Năm 2006, Lee Ah Hyun tái hôn với doanh nhân Lee Kwang In - giám đốc điều hành công ty Star M Planning. Hôn lễ được tổ chức tại khách sạn đắt đỏ ở Seoul (Hàn Quốc). Cuộc hôn nhân thứ hai của nữ diễn viên cũng chỉ kéo dài 5 năm. Theo truyền thông Hàn, diễn viên sinh năm 1972 và chồng bất hòa vì công việc kinh doanh thua lỗ. Hai con gái Yuju và Yura cũng được nhận nuôi trong thời gian sống cùng Lee Kwang In.