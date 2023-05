Nữ diễn viên làm nên lịch sử cho điện ảnh Thổ Nhĩ Kỳ ở Cannes

Diễn viên 37 tuổi lọt vào mắt xanh của nhiều nhà làm phim Thổ Nhĩ Kỳ bởi ngoại hình đẹp, đôi mắt hút hồn. Trong hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, cô đã thử sức ở nhiều dạng vai trong các tác phẩm điện ảnh lẫn truyền hình. Một số bộ phim để lại dấu ấn của Dizdar có thể kể đến như War of the Eltis (2020), The Innocents (2020-2022), The Life and Movies of Erşan Kuneri (2022), Snow and the Bear (2022), Ömer (2023)...