Nữ diễn viên Jung Chae Yul qua đời ở tuổi 27

Ngày 11/4, Star News đưa tin sự ra đi của nữ diễn viên, người mẫu Jung Chae Yul được công ty quản lý Esteem Entertainment thông báo đến truyền thông. Nguyên nhân tử vong của nghệ sĩ không được công bố.

Đơn vị quản lý cho biết tang lễ của Jung Chae Yul sẽ được tổ chức riêng tư. Esteem Entertainment cũng hy vọng công chúng không lan truyền tin đồn, suy đoán tiêu cực về việc nữ diễn viên qua đời.

"Chúng tôi mong rằng nghệ sĩ Jung Chae Yul - người luôn chân thành, làm việc hết mình vì sự nghiệp diễn xuất - có thể yên nghỉ ở một nơi ấm áp", công ty quản lý chia sẻ.

Theo Star News, việc Jung Chae Yul qua đời gây sốc cho đồng nghiệp trong showbiz Hàn Quốc và người hâm mộ. Vào ngày 10/4, cô còn chia sẻ khoảnh khắc thể hiện tâm trạng vui vẻ, với dòng trạng thái "hãy cười lên" trên mạng xã hội.

Jung Chae Yul hiện ghi hình bộ phim Wedding Impossible. Theo Chosun Ilbo, sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên trẻ khiến đội ngũ sản xuất và dàn sao tham gia tác phẩm bàng hoàng. Đoàn phim đã dừng ghi hình sau khi hay tin Jung Chae Yul gặp biến cố. Theo đại diện ê-kíp Wedding Impossible, công tác quay phim tạm dừng đến ngày 12/4.

Jung Chae Yul sinh năm 1996, là diễn viên kiêm người mẫu ở showbiz Hàn Quốc. Cô ra mắt giới giải trí vào năm 2016, tham gia show truyền hình tuyển chọn người mẫu. Hai năm sau, Jung Chae Yul lấn sân sang diễn xuất. Cô từng góp mặt trong tác phẩm Deep, Zombie Detective.

