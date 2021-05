Nữ diễn viên Han Ye Seul đăng ảnh bạn trai

Han Ye Seul đăng ảnh dùng bữa cùng một người đàn ông và cho biết đó là bạn trai của cô.

Ngày 13/5, tờ Hankyung đưa tin nữ diễn viên Han Ye Seul đăng lên trang cá nhân tấm ảnh của một người đàn ông. Han Ye Seul viết: “Hãy để tôi giới thiệu bạn trai của tôi". Theo Hankyung, Han Ye Seul cùng bạn trai tận hưởng bữa ăn lãng mạn.

YTN tiết lộ bạn trai Han Ye Seul kém nữ diễn viên 10 tuổi. Anh từng diễn xuất trong một số vở kịch nhưng sau đó quyết định rời khỏi ngành giải trí.

Hình ảnh do cô chia sẻ nhận gần 130.000 lượt thích sau 3 giờ đăng tải. Dưới bài viết, người hâm mộ để lại những lời nhắn chúc nữ diễn viên hạnh phúc.

Tờ Ten Asia liên hệ với công ty quản lý của Han Ye Seul là Partners Park nhưng không nhận được câu trả lời. Một nhân viên trong công ty cho biết rất khó để đưa ra phản hồi chính thức ở thời điểm này bởi Partners Park và Han Ye Seul hết hạn hợp đồng độc quyền vào tháng 6.

Han Ye Seul bất ngờ đăng ảnh của bạn trai.

Han Ye Seul (sinh năm 1981) ra mắt với tư cách một người mẫu vào năm 2001 và bắt đầu thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong bộ phim sitcom Non-Stop 4 phát sóng năm 2003 trên đài MBC. Tờ Hankyung nhận định với vẻ ngoài xinh đẹp được ví như búp bê và thân hình hoàn hảo, chiều cao 1,68 m, Han Ye Seul nhanh chóng nổi tiếng.

Nữ diễn viên tham gia nhiều phim truyền hình như Gumiho Side Story, Fantasy Coupl, Will It Snow on Christmas?, Spy Myung-Wall, Madam Antoine, 20th Century Boys and Girls.