Nữ diễn viên Hàn Quốc thắng giải BAFTA

CBS Los Angeles đưa tin lễ trao Giải thưởng Điện ảnh Viện hàn lâm Anh quốc (BAFTA) lần thứ 74 đã diễn ra hôm 10/4 tại Anh. Chương trình tôn vinh những tác phẩm và cá nhân xuất sắc hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh suốt một năm vừa qua.

Nomadland của đạo diễn Chloé Zhao thắng giải Phim xuất sắc. Chị cũng là nhà làm phim nữ thứ hai và nữ giới da màu đầu tiên được vinh danh Đạo diễn xuất sắc tại BAFTA. Nomadland giành thêm hai giải thưởng qua trọng là Nữ chính xuất sắc và Quay phim xuất sắc.

Nữ diễn viên gạo cội Youn Yuh Jung giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc với vai bà ngoại trong Minari. Đây là giải thưởng quốc tế thứ hai bà nhận được trong năm 2021.

Ở hạng mục Nam chính xuất sắc, diễn viên gạo cội Anthony Hopkins được vinh danh với vai diễn trong The Father. Bộ phim của đạo diễn Florian Zeller và biên kịch Christopher Hampton cũng chiến thắng giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc.

Vì đại dịch tiếp tục diễn biến phức tạp, lễ trao giải BAFTA 2021 không thể tổ chức theo cách truyền thống. Các nghệ sĩ giành chiến thắng đã phát biểu nhận giải tại nhà, qua ứng dụng trò chuyện trực tuyến.

Danh sách các cá nhân và tác phẩm chiến thắng tại BAFTA 2021

Phim xuất sắc: Nomadland (Chloé Zhao)

Phim Anh quốc xuất sắc: Promising Young Woman (Emerald Fennell)

Đạo diễn xuất sắc: Chloé Zhao (Nomadland)

Kịch bản gốc xuất sắc: Promising Young Woman (Emerald Fennell)

Kịch bản chuyển thể xuất sắc: Christopher Hampton, Florian Zeller (The Father)

Nữ diễn viên chính xuất sắc: Frances McDormand (Nomadland)

Nam diễn viên chính xuất sắc: Anthony Hopkins (The Father)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Youn Yuh Jung (Minari)

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Nhà làm phim mới xuất sắc có quốc tịch Anh: Remi Weekes (His House)

Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc: Another Round (Thomas Vinterberg, Sisse Graum Jørgensen)

Phim tài liệu xuất sắc: My Octopus Teacher (Pippa Ehrlich, James Reed, Craig Foster)

Phim hoạt hình xuất sắc: Soul (Pete Docter, Dana Murray)

Nhạc phim xuất sắc: Jon Batiste, Trent Reznor, Atticus Ross (Soul)

Lựa chọn diễn viên xuất sắc: Lucy Pardee (Rocks)

Quay phim xuất sắc: Joshua James Richards (Nomadland)

Dựng phim xuất sắc: Mikkel E.G. Nielsen (Sound of Metal)

Thiết kế mỹ thuật xuất sắc: Donald Graham Burt, Jan Pascale (Mank)

Thiết kế phục trang xuất sắc: Ann Roth (Ma Rainey’s Black Bottom)

Trang điểm và làm tóc xuất sắc: Matiki Anoff, Larry M. Cherry, Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal (Ma Rainey’s Black Bottom)

Âm thanh xuất sắc: Jaime Baksht, Nicolas Becker, Phillip Bladh, Carlos Cortés, Michelle Couttolenc (Sound of Metal)

Hiệu ứng hình ảnh đặc biệt xuất sắc: Scott Fisher, Andrew Jackson, Andrew Lockley (Tenet)

Phim hoạt hình ngắn của Anh xuất sắc: The Owl and the Pussycat (Mole Hill, Laura Duncalf)

Phim ngắn của Anh xuất sắc: The Present (Farah Nabulsi)

Ngôi sao mới: Bukky Bakray