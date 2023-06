Nữ diễn viên Hàn Quốc qua đời ở tuổi 29

Ngày 12/6, tờ Osen đưa tin nữ diễn viên Park Soo Ryun (tên thật là Park Young In) đã qua đời trong một tai nạn bất ngờ. Nữ diễn viên bị ngã cầu thang ngày 11/6. Sau vụ tai nạn, Park Soo Ryun được đưa đến bệnh viện gần đó, nhưng rơi vào tình trạng chết não.

Ngày 12/6, nam diễn viên Lee Won Jang thông báo về cái chết của Park Soo Ryun thông qua trang cá nhân. Theo đó, tang lễ của nữ diễn viên được tổ chức tại Trung tâm Y tế Suwon lúc 10h30 ngày 13/6.

Trên trang cá nhân, Lee Won Jang chia sẻ: "Tôi vẫn không thể tin được. Dường như mới hôm qua tôi còn biểu diễn cùng bạn. Bạn là một người trẻ tuổi đã làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác".

Nam diễn viên Kim Do Hyun cũng đau buồn trước sự qua đời của đồng nghiệp. Anh bày tỏ: “Young In, người em yêu quý của tôi và tỏa sáng hơn bất kỳ ai khác, đã trở thành một ngôi sao trên bầu trời đêm. Giọng nói và ánh mắt sống động khiến tôi đau buồn mỗi khi nhớ lại. Nhưng tôi hy vọng ở đó bạn không bao giờ đau đớn hay buồn bã. Bạn sẽ luôn vui vẻ chơi đùa với nụ cười rạng rỡ".

Theo các quan chức tại nhà hát nơi Park Soo Ryun công tác, gia đình nữ diễn viên quyết định hiến tạng của cô.

Park Soo Ryun ra mắt vào năm 2018 với tư cách diễn viên nhạc kịch. Những năm qua cô hoạt động chăm chỉ trên sân khấu và góp mặt trong nhiều vở nhạc kịch khác nhau.

