Nữ diễn viên Hàn Quốc phản ứng sau màn phát biểu nhận giải quá dài

Nana lên tiếng trước luồng chỉ trích cho rằng cô đã phát biểu quá dài dòng, tới mức chiếm sóng của người khác, khi lên nhận giải tại KBS Drama Awards 2020.

Ngày 31/12/2020, tại lễ trao giải KBS Drama Awards 2020, nữ diễn viên Nana thắng hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc ở thể loại mini-series nhờ vai chính trong series hài - lãng mạn Into the Ring.

Kỷ niệm lần chiến thắng thứ hai tại KBS, Nana có bài phát biểu nhận giải kéo dài 5 phút. Nữ diễn viên gửi lời cảm ơn những người đã động viên và giúp đỡ khi cô theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Nana phát biểu nhận giải trên sân khấu KBS Drama Awards 2020.

“Với tôi, Into the Ring là một bộ phim vô cùng đặc biệt. Khi hay tin tôi được giao vai, nhiều người đã nói những điều tiêu cực như, ‘Liệu Nana có khả năng đảm nhận vai diễn đó không?’ hay ‘Cô ấy sẽ làm được chứ?’… Thế nên, tôi sẽ không bao giờ quên sự ủng hộ mình nhận được khi là một phần của Into the Ring… Tôi có đang làm mất thời gian của mọi người không nhỉ?”, nữ diễn viên nói.

Sau lễ trao giải, mạng xã hội Hàn Quốc xuất hiện không ít bình luận tiêu cực, chỉ trích Nana chiếm sóng, làm mất thời gian của chương trình. Dân mạng cho rằng nữ diễn viên không biết nhìn trước ngó sau khi để tiền bối Cho Yeo Jeong đứng đợi quá lâu phía sau và chờ tới lượt phát biểu.

Một vài khán giả cho biết họ đã chuyển kênh vì không muốn theo dõi bài phát biểu quá dài. Số khác nghĩ rằng giải thưởng được trao cho cả Nana và nữ diễn viên Cho Yeo Jeong, nên việc một mình cô chiếm sóng cả 5 phút là bất lịch sự.

Một khán giả khác gợi ý nữ diễn viên nên phát biểu ngắn gọn và dành lời cảm ơn chi tiết cho một không gian phù hợp hơn, như trang Instagram cá nhân.

Trong Into the Ring, Nana vào vai một cô gái chân ướt chân ráo trở thành nhân viên của văn phòng quận.

Đáp lại bình luận tiêu cực, Nana viết trên trang cá nhân: “Bạn sẽ chẳng bao giờ biết khi nào mình thắng giải. Đó là lý do giải thưởng này quan trọng đến vậy với tôi. Tôi chỉ muốn chia sẻ suy nghĩ trong đầu mình với mọi người. Nhưng tôi đoán người ta chỉ thích kiểu phát biểu nhận giải ngắn gọn và đơn giản.

Dù thế nào, tôi cũng không phải kiểu người giỏi phát biểu nhận giải. Trong ngày trọng đại ấy, choáng ngợp vì trở thành người chiến thắng, tôi có thể canh thời gian được hay không? Đó là một ý tưởng tồi. Tôi hy vọng ngày nào đó, tất cả chúng ta có thể học cách chúc mừng thành tựu của nhau một cách chân thành”.