Nữ diễn viên Hàn Quốc nhảy 'See tình' ở show Running Man

"See tình" tiếp tục nổi tiếng tại Hàn Quốc. Ca khúc được phát trong chương trình có nữ diễn viên Shin Ye Eun ở đài SBS lẫn MBC.

Newsis đưa tin Shin Ye Eun cùng nam diễn viên Kang Hoon trở thành khách mời trong tập mới nhất của chương trình Running Man. Chương trình lên sóng ngày 9/4. Tuy nhiên, thông qua teaser được phát hành trên kênh chính thức của đài SBS, ê-kíp đã phát ca khúc See tình của Hoàng Thùy Linh và Shin Ye Eun nhảy theo điệu nhạc.

Đây không phải lần đầu tiên, nữ diễn viên The Glory nhảy theo bản hit của Hoàng Thùy Linh. Trong chương trình phát sóng giữa tháng 3 của đài Hàn Quốc MBC, nữ diễn viên bật ca khúc See tình và nhảy theo khi đang trên xe di chuyển cùng quản lý.

Shin Ye Eun sinh năm 1998, nổi tiếng khi tham gia phim A-Teen. Sau đó, cô tiếp tục đảm nhận vai chính trong một số phim như More Than Friends, Revenge of Others. Sau đó, cô tiếp tục gây chú ý khi đảm nhận vai thời trẻ của “ác nữ” Park Yeon Jin trong The Glory. Hiện, cô đảm nhận vai nữ chính ở phim The Secret Romantic Guesthouse phát trên SBS.

Shin Ye Eun yêu thích ca khúc của Hoàng Thùy Linh.

See tình là hiện tượng âm nhạc mà vài năm Vpop mới có một lần. Thời gian qua, bài hát gây sốt ở Hàn Quốc, Trung Quốc và nhiều địa điểm khác. Vận động viên chuyên nghiệp Lee Da Hyeon, Seunghoon (Winner), Shindong (Super Junior)… nhảy trên nền nhạc của ca khúc. See tình thậm chí lọt bảng xếp hạng iChart nổi tiếng của Hàn Quốc.

Gần đây, Jihoon và HyunSuk của nhóm nhạc TREASURE trực thuộc công ty giải trí YG Entertainment hát theo bản hit của Hoàng Thùy Linh. Trong khi đó, Moonbin và Sanha của nhóm Astro thực hiện vũ đạo của bài ở showcase.

Ở Trung Quốc, diễn viên Chúc Tự Đan nhảy trên nền nhạc bài hát trong chương trình phát sóng tháng 9/2022 và được nhiều đồng nghiệp như Angelababy, Vương Diệu… hưởng ứng. Bài hát còn được Thái Y Lâm yêu thích và xuất hiện ở chương trình Xin chào thứ 7 có Vương Hạc Đệ, Hà Cảnh, Trương Nghệ Hưng, Uông Đông Thành...