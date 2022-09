Nữ diễn viên Hàn Quốc hết theo đuổi hình ảnh trong sáng

Tạo hình gợi cảm của Kim Ye Won trong phim "Narco-Saints" được khán giả nhận xét trái ngược với hình tượng ngây thơ, trong sáng cô từng xây dựng.

Theo Insight, sau khi lên sóng ngày 9/9, Narco-Saints (tựa Việt: Thánh ma túy) thu hút sự chú ý của khán giả. Đặc biệt, sự xuất hiện của nữ diễn viên Kim Ye Won trong tập 2 của bộ phim đang trở thành tâm điểm bàn luận.

Trong tập 2 của Narco-Saints, cựu thành viên nhóm Jewelry có cảnh quay sử dụng chất kích thích khi ở một mình trong khách sạn. Đáng chú ý, lúc ấy cô chỉ mặc bộ nội y đỏ và nằm trên giường. Kim Ye Won cũng gây ấn tượng với mái tóc được cắt ngắn cùng lối trang điểm khác lạ.

Kim Ye Won xuất hiện trong tập 2 của Narco-Saints. Ảnh: Insight.

Khán giả nhận xét tạo hình nhân vật mới của Kim Ye Won mang lại cảm giác mạnh mẽ, sexy, trái ngược với hình tượng dễ thương mà cô từng xây dựng khi còn hoạt động trong nhóm Jewelry. Họ cũng dành lời khen cho thân hình gợi cảm của nữ diễn viên.

“Tôi đã không thể nhận ra đây là Kim Ye Won”, “Tôi rất vui khi thấy Kim Ye Won trở lại”, “Kim Ye Won khác với trước đây quá”, một số khán giả bình luận.

Narco-Saints là bộ phim đầu tiên Kim Ye Won tham gia từ sau khi dự án She Knows Everythings kết thúc vào năm 2020. Nữ diễn viên đã thông báo về sự góp mặt của cô trong Narco-Saints bằng một bài viết trên Instagram và nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ.

“Narco-Saints cuối cùng cũng được phát hành. Mọi người hãy xem và dành sự yêu mến cho tôi nhé”, Kim Ye Won viết.

Kim Ye Won sinh năm 1989 và ra mắt năm 2001 trong nhóm nữ Jewelry. Sau khi Jewelry tan rã vào năm 2015, Kim Ye Won rẽ hướng làm diễn viên.

Kim Ye Won từng hoạt động cùng nhóm nhạc Jewerly. Ảnh: Koreaboo.

Cô xuất hiện trong một vài bộ phim như Thư ký Kim sao thế, Feel Good to Die, She Knows Everythings… và gần đây nhất là Narco-Saints. Trong phim mới, cô đóng vai vợ của ông trùm ma túy Jeon Yo Hwan (Hwang Jung Min thủ vai).

Cuối năm 2015, Kim Ye Won dính vào lùm xùm cãi vã với đàn chị Lee Tae Im trong chương trình My Tutor Friend. Cụ thể, Kim Ye Won đã lườm và nói trống không với Lee Tae Im, khiến Lee Tae Im tức giận và lớn tiếng mắng mỏ Ye Won ngay trên trường quay. Danh tiếng của cả 2 đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi sự việc xảy ra.