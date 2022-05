Nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên mắc hội chứng Down

Trước khi xuất hiện trong phim "Our Blues", Jung Eun Hye được biết đến là họa sĩ chuyên vẽ chân dung. Cuộc sống của cô được làm thành phim tài liệu mang tên "Your Face".

Theo Kbizoom, Jung Eun Hye (32 tuổi) là nữ diễn viên mắc hội chứng Down đầu tiên xuất hiện trên phim truyền hình Hàn Quốc - Our Blues.

Cụ thể, trong tập phát sóng ngày 22/5, Jung Eun Hye xuất hiện trong vai em gái song sinh tên Young Hee của Hae Nyeo Young Ok (Han Ji Min thủ vai). Vì thất lạc, Young Hee quyết tâm đến đảo Jeju để tìm kiếm Young Ok. Young Hee cũng là người thân duy nhất còn lại của Young Ok sau khi cha mẹ cả hai qua đời.

Sự xuất hiện của Jung Eun Hye nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Trước khi trở thành diễn viên phim truyền hình, cô được biết đến là họa sĩ đã cầm bút vẽ được 8 năm.

Jung Eun Hye lần đầu đóng phim. Ảnh: Kbizoom.

Hiện tại, Jung Eun Hye hoạt động dưới dạng nghệ sĩ đã ký hợp đồng với Jamsil Creative Studio của Quỹ Văn hóa Seoul. Cô bắt đầu vẽ chân dung tại Chợ sông Munho ở Yangpyeong (tỉnh Gyeonggi) từ năm 2016. Tính đến nay, Eun Hye đã vẽ khuôn mặt của 4.000 người và được gọi với biệt danh họa sĩ "Your Face".

Ngoài ra, Jung Eun Hye sở hữu kênh riêng mang tên Your Face Eun Hye.

Trước đây, khi tham gia một cuộc phỏng vấn, mẹ của Jung Eun Hye chia sẻ về cuộc sống của con gái mắc hội chứng Down. Bà cho biết: "Sau khi tốt nghiệp tại trường, những người trưởng thành không may mắc hội chứng sẽ không có nơi nào để đi. Eun Hye bắt đầu buồn bã, dần dần xuất hiện biểu hiện của bệnh ám ảnh cưỡng chế về thị giác và tâm thần phân liệt".

Mẹ của Eun Hye khẳng định rằng câu chuyện của nhân vật Young Hee chính là câu chuyện ngoài đời thực của con gái bà.

Eun Hye là họa sĩ chuyên vẽ chân dung. Ảnh: Kbizoom.

Ngoài ra, mẹ của nữ diễn viên nói thêm bà đã xây dựng một xưởng may riêng và giao cho con gái công việc dọn dẹp. Tuy nhiên, khi đó, Eun Hye nhận ra đam mê mỹ thuật khi nhìn những đứa trẻ khác cầm bút vẽ. Kể từ khi tìm thấy đam mê, Eun Hye sống cuộc sống hoàn toàn bình thường, các triệu chứng của căn bệnh tâm thần phân liệt cũng biến mất.

Câu chuyện của Jung Eun Hye từng được dựng thành phim tài liệu tên Your Face. Bộ phim đạt giải xuất sắc tại Liên hoan phim Seoul Environmental vào năm 2021, dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 23/6.

Our Blues là bộ phim đa tuyến có nội dung xoay quanh nhiều cặp nhân vật sinh sống ở đảo Jeju. Mỗi tập phim tập trung khai thác cuộc sống của một cặp nhân vật. Ngoài Eun Hye, phim có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng như Lee Byung Hun, Shin Min Ah, Kim Woo Bin, Han Ji Min, Lee Jung Eun, Cha Seung Won.