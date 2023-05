Nữ diễn viên Hàn hối hận vì hành vi khiếm nhã

Park Na Rae đã trở lại công việc sau tai tiếng liên quan đến quấy rối tình dục. Nữ diễn viên hài chia sẻ bản thân cần học hỏi để thay đổi.

Donga đưa tin diễn viên hài Park Na Rae nhắc lại scandal quấy rối tình dục trong quá khứ, đồng thời chia sẻ hàm ý hối lỗi. Ngày 4/5, cô xuất hiện trong đoạn video được đăng tải trên kênh của bác sĩ tâm lý Oh Eun Young. Park Na Rae cho biết khó hoạt động trở lại sau khi sự việc xảy ra.

"Tôi thấy điều đó thú vị không có nghĩa mọi người sẽ cảm thấy buồn cười. Tôi cảm thấy rằng chỉ cần một người thấy không thoải mái, tôi nên dừng lại. Đó là lý do vì sao tôi vẫn cần học hỏi thêm", nữ diễn viên nhắc lại về vụ việc.

Park Na Rae chia sẻ về việc phải gặp bác sĩ trong khoảng thời gian sự nghiệp gặp khó khăn. Đồng thời, nữ diễn viên khẳng định đã thay đổi. Vị bác sĩ tâm lý cho biết thêm: "Điều này chắc hẳn rất khó khăn với Na Rae nhưng nó sẽ là cơ hội để biết được công chúng nghĩ thế nào về cô ấy".

Park Na Rae cho biết bản thân đã thay đổi sau scandal. Ảnh: Chosun Ilbo.

Bên cạnh đó, Park Na Rae đã chia sẻ về chuyện hôn nhân và cho biết muốn lấy chồng.

Trước đó, vào năm 2021, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Park Na Rae bị cảnh sát điều tra vì cáo buộc quấy rối tình dục trong chương trình Hey Narae. Một cảnh sát chia sẻ với Edaily: "Đoạn video đã bị xóa khỏi mạng xã hội. Tôi sẽ kiểm tra xem hành động của Park Na Rae có phạm tội hay không. Nếu có, chúng tôi sẽ xem xét đó là loại tội phạm nào".

Tập 2 chương trình Hey Narae, nữ diễn viên thay quần áo cho một búp bê nam. Đồng thời, cô đưa ra những bình luận, hành động mô phỏng nhạy cảm về vấn đề tình dục. Đoạn video khiến Park Na Rae trở thành tâm điểm của loạt chỉ trích và bị khán giả tẩy chay.

Park Na Rae (sinh năm 1985) là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình Hàn Quốc. Cô góp mặt trong nhiều chương trình nổi tiếng như Amazing Saturday, I Live Alone, I Can See Your Voice... Các dự án này đều có tỷ suất người xem cao.