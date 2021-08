Nữ diễn viên Hàn giảm 8 kg sau hơn một tháng

Kiều nữ gợi cảm Hàn Quốc tiết lộ đã quyết tâm giảm 8 kg sau khi đọc những bình luận không hay về ngoại hình của mình.

Ngày 29/8, Newsen đưa tin Bae Seul Ki đăng tải trên Instagram cá nhân chia sẻ về việc giảm cân.

Cô cho hay: "Tôi bắt đầu đóng phim trở lại mà không có thời gian giảm cân. Tôi rất thích việc ăn uống nhưng đồng thời cũng phải nghiêm khắc với bản thân. Tuy nhiên, tôi không còn duy trì được kỷ luật sau khi kết hôn".

"Bên cạnh những bình luận tiêu cực về ngoại hình của mình, tôi không thể đứng trước máy quay với ngoại hình không mong muốn. Tất cả điều đó là động lực để tôi thực hiện chế độ ăn kiêng, tập thể dục và tăng cường độ mỗi ngày. Kết quả, tôi đã giảm được 8 kg chỉ sau 40 ngày. Việc giảm cân thành công trong khoảng thời gian ngắn khiến các đồng nghiệp của tôi rất ngạc nhiên", Bae Seul Ki chia sẻ.

Bae Seul Ki tiết lộ bản thân giảm được 8 kg sau khi đọc bình luận tiêu cực về ngoại hình của mình. Ảnh: Instagram Bae Seul Ki.

Bae Seul Ki sinh năm 1986, là ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc. Năm 2005, cô ra mắt với tư cách thành viên của nhóm The Red, nhưng sau đó chuyển sang hoạt động solo.

Cô được chú ý khi đảm nhận vai diễn táo bạo trong 2 bộ phim điện ảnh Door to the Night (2013) và School of Youth: The Corruption of Morals Cast (2014). Năm 2020, cô kết hôn cùng người bạn trai kém hai tuổi sau 3 tháng hẹn hò.