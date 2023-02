Nữ diễn viên hài bị tẩy chay vì bình luận thô tục về Lee Je Hoon

Khán giả gửi đơn khiếu nại Lee Kyeong Shil tới cảnh sát và Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc vì hành vi quấy rối nam diễn viên Lee Je Hoon.

Lee Kyeong Shil vướng tranh cãi vì bình luận liên quan đến Lee Je Hoon.

Ngày 21/2, tờ Maeil Business News (MBN) đưa tin diễn viên hài Lee Kyeong Shil bị báo cáo lên cảnh sát vì đưa ra nhận xét khiếm nhã về cơ thể nam diễn viên Lee Je Hoon trong chương trình phát thanh vào cuối tuần trước.

Theo Maeil Business News, một sinh viên của Đại học Yonsei đã đệ đơn khiếu nại Lee Kyeong Shil. Trong đơn khiếu nại, người này cho biết: “Việc gây ra sự xấu hổ về tình dục cho nạn nhân là đi ngược lại đạo đức của một người bình thường trong xã hội. Nếu một nam MC có lời lẽ tương tự với khách mời nữ, nam MC đó sẽ sống cả đời với cái mác tội phạm tình dục”.

Người này bày tỏ thêm: “Với mục đích kích động, thỏa mãn ham muốn tình dục của bản thân hoặc của người khác, cô ấy đã sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng để cấu thành tội khiêu dâm. Cô ấy đưa ra những lời lẽ gây xấu hổ, ghê tởm về tình dục đến người đối diện thông qua một phương tiện liên lạc, cụ thể là đài phát thanh".

Lee Kyeong Shil (ảnh trái) bị chỉ trích vì bình luận khiếm nhã về đồng nghiệp nam.

Theo Đạo luật về các trường hợp đặc biệt liên quan đến việc trừng phạt tội phạm bạo lực tình dục, các hành vi quấy rối, khiêu dâm trên phương tiện truyền thông có thể bị phạt tù tới 2 năm hoặc phạt tiền 5 triệu won, theo MBN.

Tờ MBN thông tin thêm vào ngày 21/2, Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc cho biết đã nhận được khiếu nại liên quan đến nhận xét của Lee Kyung Sil.

Trong chương trình phát thanh SBS Power FM Cultwo Show, Lee Je Hoon xuất hiện với vai trò khách mời để quảng bá bộ phim đang lên sóng Taxi Driver 2. Tại đây, Lee Kyeong Shil đưa ra những bình luận bị cho là khiếm nhã với Lee Je Hoon.

Cụ thể, Lee Kyeong Shil nói: "Bạn có thấy khe ngực của anh ấy không? Nếu bạn nhỏ nước xuống khe ngực đó và uống nó, thì đó là thuốc, nước thiêng". Người dẫn chương trình Kim Tae Gyun trả lời: "Cứ thử xem. Chị định nhỏ nước lên TV à?".

Ngay sau khi chương trình lên sóng, Lee Kyeong Shil vấp phải phản ứng dữ dội. Khán giả chỉ trích nữ diễn viên hài quấy rối tình dục và có bình luận khiếm nhã với khách mời nam. MBN đánh giá lời nói đùa của Lee Kyeong Shil đã đi quá giới hạn và lỗi thời ở các chương trình truyền hình.

Hình ảnh của Lee Je Hoon trong phim mới.

SBS đã xóa những nhận xét gây tranh cãi khỏi tập phim trên trang web chính thức. Lee Kyeong Shil chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn chính thức nào liên quan đến sự việc.

Lee Kyeong Shil sinh năm 1966, tham gia nhiều phim truyền hình và điện ảnh như Wonderful Mama, Waves, Waves, Reply 1994, Flower of the Queen, Hello My Love…

Lee Je Hoon sinh năm 1984, bắt đầu sự nghiệp năm 2006. Năm 2012, anh được biết đến rộng rãi khi tham gia phim điện ảnh Architecture 101 cùng Suzy, Han Ga In… Từ đó, anh tham gia nhiều phim truyền hình. Anh đang đảm nhận vai diễn Kim Do Ki trong phim Taxi Driver 2. Phim có nhiều cảnh quay được thực hiện tại Việt Nam. Diễn xuất và cảnh hành động của Lee Je Hoon trong phim được đánh giá cao.