Nữ diễn viên gợi cảm trong 'Alice in Borderland 2'

Trái ngược với nhân vật trong phim, ngoài đời, Aya Asahina có vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính với chiều cao ấn tượng 1,71 m. Cô sinh năm 1993, khởi nghiệp với công việc người mẫu. Aya Asahina được xem là biểu tượng sắc đẹp Nhật Bản. Cô từng góp mặt trong Grand Blue, Runway 24, And So The Baton Is Passed, We Are Rockets... Năm 2021, mỹ nhân kết hôn với ca sĩ Kenjiro Yamashita, thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng JSB III.