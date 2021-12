Nữ diễn viên gốc Việt lọt top sao đột phá ở Hollywood

Kelly Marie Trần đứng thứ 4 trong danh sách ngôi sao đột phá Hollywood do trang iMDb bình chọn. Vị trí đầu tiên thuộc về tài tử Page Regé-Jean của series "Bridgerton".

Ngày 2/12, theo Yahoo, trang iMDb - trang thông tin uy tín về phim ảnh, chương trình truyền hình và người nổi tiếng - công bố top 10 ngôi sao đột phá Hollywood của năm 2021.

Mùa dịch bệnh, trang phim ảnh không xếp hạng diễn viên theo doanh thu phòng vé. iMDb tìm ra top 10 bằng cách sử dụng dữ liệu từ IMDbPro STARmeter - bảng xếp hạng dựa trên lượng xem thực tế của hơn 200 triệu người truy cập.

Trong top 10 ngôi sao đột phá, nữ diễn viên gốc Việt Kelly Marie Trần đứng vị trí thứ tư. Trong năm qua, cô gây chú ý khi lồng tiếng cho hai bộ phim hoạt hình Raya and the Last Dragon và The Croods: Family Tree.

Tạo hình nhân vật Rose Tico của Kelly Marie Trần trong series Star Wars. Ảnh: Lucasfilm.

Trong đó, vai công chúa gốc Á trong hoạt hình Disney của Kelly Marie Trần nhận được nhiều lời khen. Bộ phim được đánh giá cao vì khai thác yếu tố văn hóa phương Đông.

Kelly Marie Trần sinh năm 1989 và có tên khai sinh là Trần Loan. Cô được giới đạo diễn ở Hollywood chú ý sau khi xuất hiện với vai Rose Tico trong Star Wars: The Last Jedi và Star Wars: The Rise of Skywalker.

Trong cuộc phỏng vấn với New York Times hồi tháng 3, Kelly Marie Trần nói "một triệu năm nữa vẫn không tin" bản thân trở thành công chúa gốc Việt đầu tiên của Disney.

"Tôi là phụ nữ gốc Á đầu tiên có vai chính trong Star Wars. Tôi cũng là công chúa gốc Đông Nam Á đầu tiên của Disney. Đây là những điều trước đây chưa ai làm được", nữ diễn viên nói.

Regé-Jean Page đứng đầu danh sách sao đột phá nhờ bộ phim Bridgerton. Ảnh: Netflix.

Các ngôi sao khác trong top 10 ngôi sao đột phá (từ trên xuống) là Page Regé-Jean (Bridgerton), Ben Barnes, Juno Temple, Sophia Di Martino, Eve Hewson, Phoebe Dynevor, Brianne Howey, Wyatt Russell và Hannah Waddingham.

iMDb đồng thời công bố danh sách 10 ngôi sao được chú ý nhất, trong đó có Elizabeth Olsen (WandaVision), Regé-Jean Page (Bridgerton), Ana de Armas (No Time to Die), Anya Taylor-Joy (The Queen's Gambit)...

Ngoài ra, Ben Barnes của series Shadow and Bone nhận giải Ngôi sao được người hâm mộ yêu thích nhất của trang iMDb.