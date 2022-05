Nữ diễn viên Go Eun Ah khủng hoảng vì bị công kích

Go Eun Ah mắc hội chứng tâm lý rối loạn hoảng sợ. Nữ nghệ sĩ chia sẻ chật vật chịu đựng sự bắt nạt, miệt thị ngoại hình.

Ngày 14/5, Insight đưa tin nữ diễn Go Eun Ah chia sẻ bị bắt nạt trực tuyến về nghề nghiệp lẫn ngoại hình. Cô cho biết bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những bình luận ghét bỏ trên mạng xã hội.

Theo Go Eun Ah, cô vào nghề từ năm 17 tuổi. Kể từ đó đến nay, nữ nghệ sĩ phải chịu đựng nhiều lời miệt thị, sự soi mói từ dư luận. "Họ ghét khuôn mặt của tôi, rồi ghét sang vóc dáng của tôi. Tôi đã phải nhận về những bình luận tàn nhẫn và điều đó làm tôi tổn thương", Go Eun Ah nói.

Go Eun Ah bị mắc bệnh tâm lý, từng nghỉ diễn 2 năm. Ảnh: Nate.

Vì cảm thấy thiếu tự tin về ngoại hình, Go Eun Ah cho hay từng "điên cuồng" giảm cân. Có thời điểm, cơ thể của cô gầy gò đến mức mặc vừa quần áo trẻ em 7-8 tuổi. Năm 2021, nữ nghệ sĩ chia sẻ giảm 8 kg.

Việc liên tục nhận bình luận không hay về khiếm khuyết trên cơ thể khiến Go Eun Ah căng thẳng. Sau đó, cô được chẩn đoán mắc chứng rối loạn hoảng sợ, phải nghỉ diễn suốt 2 năm.

Khi quay lại ngành giải trí, Go Eun Ah tiếp tục bị công kích. Cô cho biết đang chật vật vượt qua vấn nạn miệt thị ngoại hình, bắt nạt trực tuyến. "Tôi tự ý thức được mình là ai. Tôi cố gắng không để năng lượng tiêu cực ảnh hưởng đến mình, nhưng tôi vẫn bị thương", nữ diễn viên 34 tuổi nói.

Yu Jeong, thành viên nhóm Brave Girl, đồng cảm với tình cảnh của Go Eun Ah. Nữ thần tượng cho biết nhận được vô số tin nhắn nặc danh dọa giết, hay xúc phạm cô là lợn sau khi nổi tiếng.

Go Eun Ah sinh năm 1988, từng tham gia diễn xuất trong Quả táo vàng, Ssunday Seoul, The Strongest K-Pop Survival, Rainbow Romance, I Want to Live Roughly. Cô còn được biết đến là chị gái của Mir - thành viên nhóm nhạc nam MBLAQ.