Nữ diễn viên gây sốt với cảnh nóng trong 'The Glory'

Cha Joo Young bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khá muộn. Cô ra mắt lần đầu vào năm 2016 với bộ phim truyền hình Cheese in the trap. Cô góp mặt trong một số dự án khác như Love in the moonlight, Again my life, Jugglers, Chimera, Work of love... nhưng không nhận về nhiều sự chú ý. Phải đến The Glory, tên tuổi của nữ diễn viên mới được biết đến rộng rãi. Ảnh: Naver.