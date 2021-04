Nữ diễn viên ‘Games of Thrones’ viết truyện tranh siêu anh hùng

Emilia Clarke, đóng vai Daenerys Targaryen trong loạt phim “Games of Thrones”, sẽ ra mắt truyện tranh “M.O.M: Mother of Madness” do cô đồng sáng tác.

Mọi chuyện bắt đầu gần như là một trò đùa, nữ diễn viên Emilia Clarke nhớ lại ý tưởng bất ngờ về việc ra mắt truyện tranh khi trò chuyện cùng bạn bè trong xe hơi ba năm trước. “Sau đó tôi tỉnh dậy vào ngày hôm sau và nghĩ ‘Điều đó sẽ rất tuyệt. Tại sao không?’", theo Clarke. Và sau đó M.O.M: Mother of Madness ra đời. Loạt truyện tranh ba tập ngắn này do Clarke viết cùng nhà văn Marguerite Bennett, người được nữ diễn viên gọi là "chuyên gia truyện tranh". Nội dung cuốn truyện kể về một bà mẹ đơn thân tên Maya, người phát hiện ra bản thân sở hữu những siêu năng lực kỳ lạ và sử dụng chúng để thâm nhập vào một âm mưu bí mật của những kẻ buôn người. Emilia Clarke rất nỗ lực trong quá trình sáng tạo cuốn M.O.M: Mother of Madness. Ảnh: Instagram, Image Comics. Clarke mô tả cuốn truyện tranh là sự pha trộn của những điều hài hước, đáng yêu theo kiểu Deadpool cùng với sự nhạy cảm về nữ quyền hiện đại. "Chúng ta luôn gọi mẹ mình là những siêu anh hùng và tôi nghĩ, nếu họ đúng là siêu anh hùng thì sao? Nếu khẳng định vai trò thực của họ là siêu anh hùng thì sao?" ngôi sao của phim Game of Thrones chia sẻ với trang EW. "Nhân vật Maya đã có một cuộc sống rất khó khăn… Chỉ khi khám phá ra sức mạnh của mình, cô ấy mới thực sự chấp nhận con người mình", theo Clarke. Loạt truyện sẽ ra mắt tháng Bảy tới. Ảnh: Image Comics. Có một điều thú vị là sự ra đời của M.O.M: Mother of Madness bắt nguồn từ việc Clarke là một người hâm mộ cuồng nhiệt của truyện tranh và phim siêu anh hùng, nhưng thường bị nhiều người coi nhẹ khi muốn thể hiện niềm đam mê vì giới tính của bản thân. Nữ diễn viên nhớ lại: "Anh trai tôi là một người lớn lên cùng truyện tranh còn tôi thì còn không được phép vào cửa hàng truyện!. Tôi không được phép vào với anh ấy, bởi vì tôi là đứa em gái nhỏ thất bại. Và những lúc mà tôi được phép vào, tôi cũng không nhìn thấy nhiều phụ nữ trên trang bìa và cũng không có nhiều phụ nữ trong cửa hàng. Vì vậy, tôi không cảm thấy an toàn khi khám phá cửa hàng truyện ở độ tuổi đó". Như với mọi cuốn truyện tranh khác, đó là một quá trình hợp tác. Nhưng Clarke đã tự mình lên kế hoạch cho phần lớn tài liệu, từ cốt truyện về Maya đến thiết kế trang phục của nhân vật. Clarke bày tỏ: “Đó là một trải nghiệm tốt đẹp của phụ nữ khi sáng tạo và là một quá trình hoàn thiện sự sáng tạo một cách phi thường”. Sắp ra mắt truyện tranh về Nick Jonas Nick Jonas sắp trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều trẻ em khi câu chuyện cuộc đời của ngôi sao này được kể lại trong cuốn truyện tranh mới.