Nữ diễn viên 'Election' qua đời ở tuổi 38

Người nhà phát hiện Jessica Campbell bất tỉnh trong nhà tắm và qua đời. Nguyên nhân cái chết đang được điều tra làm rõ.

Ngày 13/1, People đưa tin Jessica Campbell, nữ diễn viên nổi tiếng với vai Tammy Metzler trong phim hài Election (1999), đã qua đời ở tuổi 38.

Em họ của Campbell, Sarah Wessling, xác nhận tin dữ trên truyền thông. Ngôi sao người Mỹ được tiết lộ chết bất thường tại nhà riêng ở Portland (tiểu bang Oregon, Mỹ) vào ngày 29/12/2020.

Theo Wessling, Jessica Campbell ngoài diễn xuất còn là bác sĩ trị liệu. Vào những ngày cuối cùng của năm ngoái, cô vẫn làm việc bình thường theo giờ hành chính tại phòng khám riêng, sau đó trở về nhà thăm mẹ và dì trước khi qua đời.

"Khi về nhà, Campbell vào phòng tắm nhưng không trở ra. Dì của chị ấy đã phát hiện Campbell ngã gục trên sàn và ngừng thở. Gia đình chúng tôi đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết", em họ Campbell nói trên TMZ.

Nguyên nhân cái chết của cô đang được điều tra làm rõ. Ảnh: Pinterest.

Tin tức khiến đồng nghiệp, người hâm mộ nữ diễn viên rất sốc. Reese Witherspoon, bạn diễn của Campbell trong Election, đã phản ứng: "Thật đau lòng khi nghe tin này. Được làm việc cùng Campbell là niềm vui lớn đối với tôi. Tôi gửi tất cả tình yêu của mình đến gia đình và những người thân của cô ấy".

Người nhà Campbell đang kêu gọi quyên góp cho quỹ GoFundMe để trang trải phí tổ chức tang lễ cho ngôi sao xấu số, cũng như giúp đỡ việc học cho con trai 10 tuổi của cô, bé Oliver. Tính đến nay, quỹ đã quy động hơn 24.000 USD .

"Du lịch khám phá thế giới, trở thành bác sĩ, làm mẹ cho một đứa trẻ tuyệt vời, Jessica Campbell thực sự là người phụ nữ tài năng", phần mô tả của GoFundMe đã viết.

Nhiều năm nay, cô đã chuyển sang làm bác sĩ trị liệu. Ảnh: Deadline.

Jessica Campbell sinh năm 1982, sắm vai đầu tiên trong In the Best Interest of Children khi mới 10 tuổi. Đến năm 1999, cô đóng vai Tammy Metzler, em gái của nhân vật Paul Metzler, trong Election. Vai này đã mang lại cho cô đề cử Giải thưởng Tinh thần Độc lập cho Màn ra mắt xuất sắc.

Cô còn đóng chính hai tập phim Freaks and Geeks, trong vai Amy Andrews - người chơi kèn tuba của một ban nhạc diễu hành nổi tiếng. Các phim khác Campbell tham gia gồm The Safety of Object, Dad's Day, Junk...