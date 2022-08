Nữ diễn viên được yêu thích của 'Extraordinary Attorney Woo'

Ha Yoon Kyung đang nhận được nhiều tình cảm và sự chú ý sau khi tham gia bộ phim nổi tiếng nhất xứ Hàn hiện tại.

Kể từ khi Extraordinary Attorney Woo ra mắt vào cuối tháng 7, người hâm mộ phát cuồng vì diễn xuất của các diễn viên trong phim.

Đặc biệt, nữ diễn viên tân binh Ha Yoon Kyung, 30 tuổi, đã nhận được nhiều tình cảm và lời khen ngợi cho vai diễn Choi Soo Yeon trong bộ phim truyền hình nổi tiếng nhất xứ Hàn hiện nay.

Cô vào vai nhân vật có ý chí mạnh mẽ, luôn vững tin và đứng ra bảo vệ nhân vật chính Woo Young Woo (do Park Eun Bin thủ vai), người mắc chứng tự kỷ. Sự tốt bụng của cô tạo nên biệt danh "Ánh nắng mùa xuân Choi Soo Yeon". Đây cũng là mô tả phù hợp cho bản thân nữ diễn viên, người luôn tươi sáng và vui vẻ.

Ha Yoon Kyung là ngôi sao phim truyền hình đang lên sau vai diễn trong bộ phim Extraordinary Attorney Woo. Ảnh: Parapuan.

Ha Yoon Kyung tham gia một số vai phụ trong các bộ phim truyền hình hàng đầu như Hospital Playlist vào vai bác sĩ phẫu thuật thần kinh, She Would Never Know với vai diễn người mẹ lẩm cẩm và hiện tại trong Extraordinary Attorney Woo, nơi cô đóng vai luật sư tân binh.

Nhân vật của Choi Soo Yeon trong phim đã chiếm được trái tim người xem vì cách cô bảo vệ nữ chính khi Woo Young Woo phải vật lộn với các hoạt động hàng ngày và giao tiếp xã hội vì chứng tự kỷ.

Ha Yoon Kyung đã đóng một số vai diễn đáng nhớ trong sự nghiệp. Ảnh: Hayoonkie.

Theo Inki Style, nữ diễn viên diện nhiều thương hiệu Hàn Quốc trong bộ phim, bao gồm Grove, Lehho và Couronne. Ngoài đời, Ha Yoon Kyung thích phong cách đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Cô tỏa ra sức hút nhờ tính cách vui vẻ mà không cần nỗ lực "chắp vá" hàng hiệu lên người.

Ha Yoon Kyung năng động với trang phục đơn giản ngoài đời. Ảnh: Hayoonkie.

Trong ngành giải trí, việc đồng nghiệp gửi xe chở đồ ăn hoặc cà phê cho các diễn viên là hành động phổ biến để thể hiện sự ủng hộ.

Ha Yoon Kyung đã nhận bức thư trong ngày quay cuối của phim Extraordinary Attorney Woo. Đó là cử chỉ ngọt ngào khi chiếc xe tải được trang trí bằng những dòng chữ viết tay, các bộ phim cô từng tham gia và những bức ảnh cô chụp với đồng nghiệp.

Ha Yoon Kyung cũng đăng nhiều bức ảnh của cô với bạn diễn trong đoàn phim Extraordinary Attorney Woo, trong đó có ảnh chụp với Park Eun Bin.

Ha Yoon Kyung nhận được nhiều sự quan tâm từ bạn diễn. Ảnh: Hayoonkie.

Theo Allkpop, Ha Yoon Kyung nhận được nhiều lời mời casting nhờ màn thể hiện ấn tượng trong phim Extraordinary Attorney Woo. Sắp tới, nữ diễn viên tham gia bộ phim truyền hình See You in My 19th Life, xoay quanh người phụ nữ có thể nhớ tất cả kiếp trước của mình.