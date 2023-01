Nữ diễn viên được chú ý trong 'The Glory'

Năm 2022, nữ diễn viên thể hiện sự chăm chỉ khi tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng, có thể kể đến The Host, Hospital Playlist 2, Bad and Crazy, Forecasting Love and Weather... Thành công của The Glory được cho là bàn đạp tốt để Kim Hieora nhận được những vai nặng ký hơn trên chặng đường sắp tới.