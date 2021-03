Nữ diễn viên đóng vai Phan Kim Liên trong bản phim thảm họa

10 năm làm nghề, Trương Hy Viện tham gia nhiều phim lớn nhỏ như Truy tìm mỹ nhân, Cực quang chi luyến, Love Just Come, Đào nữ lang, Love Together... Tuy nhiên, các dự án này không mang lại danh tiếng cho Trương Hy Viện. Trước Võ Tòng huyết chiến sư tử lâu, người đẹp mờ nhạt trong showbiz.