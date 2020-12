Nữ diễn viên đóng rich kid hư hỏng trong ‘Penthouse’

Han Ji Hyun sinh năm 1996. Cô gia nhập ngành giải trí vào năm 2017 với vai trò là người mẫu thuộc Saetbyuldang Entertainment. Nhờ ngoại hình nổi bật, Ji Hyun được mời tham gia một số bộ phim chiếu mạng như Soul Driver, Taromance, Oh, I Want To Go Home.