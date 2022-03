Nữ diễn viên đấu tranh để được trả cát-xê cao

Trong phần phim Before Sunrise, thu nhập của Julie Delpy thấp hơn Ethan Hawke rất nhiều. Sang đến Before Sunset, con số cô nhận được chỉ bằng phân nửa thù lao của nam đồng nghiệp. Cuối cùng, Delpy tuyên bố sẽ vắng mặt trong Before Midnight nếu không được đối xử bình đẳng.