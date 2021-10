Nữ diễn viên đầu tiên trên thế giới đóng phim ngoài vũ trụ

Yulia Peresild vượt qua Tom Cruise để xác lập kỷ lục ngôi sao đầu tiên của nhân loại đóng phim trong không gian. Cô là diễn viên chính trong bộ phim được ghi hình tại ISS.

Ngày 5/10, hãng thông tấn Tass đưa tin con tàu mang số hiệu Soyuz MS-19 đưa phi hành gia Anton Shkaplerov, nữ diễn viên Yulia Peresild và đạo diễn Klim Shipenko đến Trạm không gian Quốc tế (ISS). Họ ra ngoài vũ trụ để thực hiện bộ phim The Challenge.

Nữ diễn viên người Nga Yulia Peresild đóng vai chính trong bộ phim đầu tiên trên thế giới được ghi hình ngoài Trái Đất. Peresild vào vai Zhenya, bác sĩ phẫu thuật cứu sống một phi hành gia trong không gian. Peresild và đạo diễn người Nga Klim Shipenko dành 12 ngày trong không gian để quay phim, theo New York Times.

Đoàn làm phim phải tự quản lý mọi thứ, bao gồm việc ghi hình, dàn dựng âm thanh, ánh sáng, trang điểm và sản xuất trong môi trường không trọng lực. Roscosmos cho biết The Challenge là bộ phim phổ biến hoạt động trong không gian của Nga và tôn vinh nghề du hành vũ trụ, theo Reuters.

Tạo hình của Yulia Peresild (giữa) trong The Challenge. Ảnh: Reuters.

Vượt qua 3.000 diễn viên để ra ngoài vũ trụ

Theo New York Times, có khoảng 3.000 diễn viên tham gia casting cho vai nữ chính đầu tiên ngoài vũ trụ. Roscosmos - tập đoàn không gian nhà nước của Nga - mở hàng loạt buổi thử vai rầm rộ từ năm 2020.

Diễn viên tham gia thử vai được yêu cầu thực hiện các bài kiểm tra về sức khỏe, thể chất và khả năng sáng tạo. Cơ quan vũ trụ Nga không đặt nặng khả năng diễn xuất, sức khỏe của diễn viên quan trọng hơn.

Theo Reuters, tiêu chí chọn nữ chính cho bộ phim ngoài không gian là diễn viên có độ tuổi từ 25-40, nặng khoảng 50-70 kg, vòng một 112 cm. Ngoài ra, họ phải chạy được 1 km trong 3,5 phút, bơi tự do 800 m trong 20 phút.

Sau khi thực hiện hàng loạt các bài kiểm tra ly tâm, mức chịu đựng về độ rung lắc, các chuyến bay thử… Yulia Peresild vượt qua 3.000 ứng viên để đạt dấu mốc mới trong sự nghiệp diễn xuất, theo New York Times.

Bộ ảnh của Yulia Peresild trước khi nữ diễn viên ra ngoài vũ trụ đóng phim. Ảnh: Guardian.

Trong cuộc phỏng vấn với SCMP, Yulia Peresild nói việc thích ứng với yêu cầu khắt khe của khóa đào tạo du hành vũ trụ là thách thức, nhất là việc tìm hiểu về thiết kế, xử lý tàu vũ trụ - thứ cô chưa từng được nhìn thấy trước đây.

“Trong hai tuần đầu, tôi tìm hiểu và học kiến thức về tàu vũ trụ đến 4 giờ sáng. Tài liệu có rất nhiều từ viết tắt nhưng nếu không học bạn sẽ không hiểu gì về nó”, nữ diễn viên nói.

Peresild nói cô đối mặt nhiều khó khăn để chấp nhận việc đóng phim ngoài không gian. “Tôi gặp áp lực cả về tâm lý, thể chất và những vấn đề đạo đức. Tuy nhiên, khi phim thành công, mọi khó khăn đều xứng đáng. Tôi sẽ mỉm cười mỗi khi nhớ đến”, cô nói thêm.

Năm 2020, Guardian đưa tin Tom Cruise chuẩn bị thực hiện bộ phim ngoài vũ trụ cùng đạo diễn Doug Liman. Dự án có kinh phí 200 triệu USD , được tài trợ bởi NASA và ông chủ Tesla Elon Musk. Tài tử Nhiệm vụ bất khả thi và ê-kíp dự kiến đến Trạm Vũ trụ Quốc tế bằng tàu vũ trụ thuộc sở hữu của SpaceX.

Tháng 5/2021, Guardian đưa tin rất có thể đoàn phim của Nga sẽ gặp gỡ Tom Cruise ngoài vũ trụ. Song, Roscosmos đã đi trước một bước. Peresild và ê-kíp đã nhanh hơn nhiều trong cuộc đua vào không gian và khiến nhiệm vụ của siêu sao Hollywood trở nên bất khả thi.

Yulia Peresild chính thức vượt qua Tom Cruise và thiết lập kỷ lục là diễn viên đầu tiên của nhân loại đóng phim ngoài vũ trụ, theo SCMP.

Ngôi sao nổi tiếng của showbiz Nga

Trước khi được cả thế giới biết đến vì đóng phim trong không gian, Yulia Peresild là ngôi sao thực lực của Nga. Nữ diễn viên sinh năm 1984 tại Pskov - thành phố nằm cách biên giới Estonia ngày nay khoảng 20 km về phía Đông. Ông bà nội của nữ diễn viên là người Estonia. Họ bị trục xuất và phải đến Nga lập nghiệp, theo Kroonika.

SCMP đưa tin Peresild từ nhỏ đã mơ ước trở thành diễn viên dù gia đình cô không có ai hoạt động nghệ thuật. Từ năm lớp ba, Peresild đăng ký các lớp học diễn xuất, ca hát và tham gia biểu diễn tại trường.

Năm 17 tuổi, cô tham gia The Morning Star, chương trình dành cho các tài năng nhỏ tuổi. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, nữ diễn viên đăng ký học khoa Ngữ văn Nga của Đại học Sư phạm Bang Pskov.

Một năm sau, cô bỏ học và theo đuổi đam mê diễn xuất, cuối cùng tốt nghiệp khoa Đạo diễn của Học viện Nghệ thuật Sân khấu Nga. Cô trở thành diễn viên sân khấu cho nhiều rạp hát, theo Estonian World.

Yulia Peresild vượt Tom Cruise và lập kỷ lục diễn viên đầu tiên của nhân loại đóng phim ngoài vũ trụ. Ảnh: PeoplePill.

Theo PeoplePill, Peresild đóng vai chính trong hơn 30 bộ phim. Báo chí Nga gọi ngôi sao 37 tuổi là một trong những diễn viên hàng đầu tại Nhà hát Quốc gia Moscow. Năm 2010, cô có bước đột phá trong sự nghiệp khi xuất hiện trong The Edge. Bộ phim được đề cử giải Quả cầu Vàng hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc.

Riêng vai phụ Sofia trong The Edge mang về cho nữ diễn viên hai giải thưởng lớn là White Elephant Prize của Hiệp hội Phê bình Điện ảnh Nga và Golden Eagle của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Quốc gia Nga.

Yulia Peresild sau đó nổi danh qua nhiều vai diễn ở cả lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, trong đó In the Fog (2012), loạt phim hài Santa Lucia (2012), phim kinh dị thần bí Sonnentau (2012). Với vai diễn lính bắn tỉa Lyudmila Pavlichenko trong bộ phim tiểu sử Battle for Sevastopol (2015), Peresild giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Bắc Kinh.

Sự nghiệp thành công đưa Yulia Peresild trở thành một trong những diễn viên được yêu thích nhất ở Nga và có khối tài sản khoảng 1,4 triệu USD , theo Net Worth Post.

Là ngôi sao được quan tâm ở Nga nhưng Peresild sống kín tiếng. Cô ít khi đăng ảnh hoặc chia sẻ về đời tư. “Tôi ghét nói về cuộc sống cá nhân. Tôi có vài đồng nghiệp yêu nhau, kết hôn và mang điều đó lên bìa tạp chí. Nếu họ là người thân thiết, tôi không ngại hỏi trực tiếp tại sao họ lại làm điều đó”, nữ diễn viên nói với Mice Times.

Peresild hiện sống cùng con gái Anna (sinh năm 2009) và Maria (sinh năm 2012). Nhiều năm liền, cô giấu danh tính cha của hai con. Đến năm 2017, cô tiết lộ cha của đứa bé là Alexey Uchitel, đạo diễn của bộ phim The Edge, người lớn hơn cô 33 tuổi.

Hiện tại, hai người đã chia tay. “Chúng tôi vẫn giữ quan hệ bạn bè và giúp đỡ nhau nhiều nhất có thể. Bằng cách này hay cách khác, chúng tôi vẫn là gia đình”, Peresild nói với Then24.

SCMP đưa tin nữ diễn viên hẹn hò tỷ phú dầu mỏ Roman Abramovich - cựu Thống đốc Chukotka - sau khi chia tay đạo diễn nổi tiếng. Song, cô chưa hề lên tiếng về mối quan hệ.