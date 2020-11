Nữ diễn viên da màu bị công kích khi vào vai 007 tiếp theo

Nhân vật của Lashana Lynch trong “No Time to Die” kế nhiệm bí danh 007 từ James Bond. Thông tin khiến minh tinh hứng chịu làn sóng tấn công mang tính phân biệt chủng tộc.

Film News đưa tin trong bom tấn No Time to Die, Lashana Lynch thủ vai Nomi. Đây là nhân vật sẽ kế thừa bí danh 007 từ James Bond (Daniel Craig) sau khi tay điệp viên lão lãng quyết định lập gia đình và giải nghệ.

Nữ diễn viên 32 tuổi chia sẻ sau khi thân thế nhân vật của mình trong No Time to Die chính thức được công bố, cô phải đối mặt với hàng loạt tấn công mang tính phân biệt chủng tộc trên mạng Internet.

“Tôi là một phụ nữ da đen. Nếu có một phụ nữ da đen nào khác được chọn vào vai diễn này, cô ấy cũng sẽ trở thành chủ đề của cùng một câu chuyện, phải hứng chịu sự tấn công hay bắt nạt giống như tôi”, Lynch chia sẻ trên tạp chí Harper’s Bazaar.

Daniel Craig và Lashana Lynch trên phim trường No Time to Die. Ảnh: MGM.

Lynch cho biết cô thường tự nhắc nhở bản thân rằng những lời lẽ phân biệt chủng tộc nhắm vào mình đã, đang và sẽ tiếp tục tồn tại. Nhưng cô là một phần của chuyển biến mang tính cách mạng sẽ diễn ra.

Nữ diễn viên từng góp mặt trong Captain Marvel (2019) chia sẻ cô muốn đưa những trải nghiệm có thật của người da đen lên màn ảnh trong No Time to Die. Lynch từ chối thể hiện nhân vật theo chiều hướng khuyến khích định kiến phân biệt chủng tộc.

“Một nhân vật quá bóng bẩy, hoàn hảo như tượng đúc? Đó chắc chắn không phải những gì tôi muốn thể hiện”, Lynch giải thích. “Tôi không muốn lãng phí cơ hội được quyền lựa chọn những gì Nomi có khả năng thể hiện trên màn ảnh”.

“Tôi đã tìm kiếm trong kịch bản No Time to Die ít nhất một chi tiết khiến khán giả da đen gật gù tâm đắc vì tính chân thực, đồng thời khiến họ hân hoan vì thấy cuộc sống thực của mình được thể hiện trên màn ảnh. Trong mỗi dự án từng tham gia, bất luận kinh phí hay thể loại, trải nghiệm của người da đen mà tôi thể hiện trên màn ảnh cần phải hoàn toàn chân thực”, nữ diễn viên khẳng định.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, No Time to Die nhiều lần bị thay đổi lịch chiếu. Theo kế hoạch mới nhất, phim dự kiến ra rạp vào tháng 4/2021.