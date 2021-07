Nữ diễn viên có ngoại hình lệch chuẩn được Triệu Vy nâng đỡ

Lạt Mục Dương Tử là trường hợp tài năng diễn xuất lấn át vẻ ngoài trong showbiz Hoa ngữ. Cô nhận được sự công nhận từ giới chuyên môn và khán giả.

Nặng hơn 62 kg, vóc dáng tròn trịa và không có gương mặt thuộc tiêu chuẩn thẩm mỹ trong showbiz, Lạt Mục Dương Tử vẫn khiến công chúng ấn tượng.

Không hoàn hảo về mặt ngoại hình, nhưng nữ diễn viên 26 tuổi vẫn để lại dấu ấn riêng biệt nhờ tài năng diễn xuất, phong thái tự tin, hài hước cuốn hút khán giả, theo Sina.

Chật vật vượt qua rào cản ngoại hình

Lạt Mục Dương Tử tên thật là Lý Gia Kỳ, sinh năm 1995, tại Nội Mông (Trung Quốc). Cô sinh trưởng trong gia đình lao động phổ thông, có cha mẹ làm việc ở công ty sản xuất phân bón, em trai là thợ sửa ôtô.

Chia sẻ trên Sina, Lạt Mục Dương Tử cho biết gia đình chính là nơi thắp lửa niềm đam mê nghê thuật ở cô. Với máu văn nghệ trong người, dù kinh tế eo hẹp, cha mẹ vẫn đầu tư cho Dương Tử theo học múa dân gian, khiêu vũ từ năm 4 tuổi. Cô thâu tóm nhiều giải thưởng tại các cuộc thi nhảy múa dành cho thanh thiếu niên trên toàn quốc.

Vì vẻ ngoài không nổi bật, lựa chọn theo đuổi nghệ thuật của Lạt Mục Dương Tử không được gia đình ủng hộ. Ảnh: Sohu.

Càng lớn, Lạt Mục Dương Tử càng mất đi sự hứng thú với khiêu vũ, dần nhen nhóm niềm đam mê diễn xuất. Cô luôn khiến những người xung quanh phải bật cười, được nhận xét có khiếu hài hước bẩm sinh.

Tuy nhiên, mong muốn trở thành diễn viên của cô gái trẻ bị dội gáo nước lạnh vì ngoại hình kém sắc. Thời đi học, Dương Tử bị bạn học chê cười "mặt to, mắt híp".

Lựa chọn thi vào trường nghệ thuật của Lạt Mục Dương Tử cũng bị cha mẹ phản đối vì không nhìn thấy tương lai. Không thuyết phục được gia đình, nữ nghệ sĩ đành thi vào khoa Phát thanh truyền hình của Đại học Trùng Khánh.

Dù vậy, niềm đam mê diễn xuất vẫn cháy âm ỉ trong lòng cô gái đến từ Nội Mông. Năm 2014, khi nền tảng video trực tuyến trên đà phát triển tại Trung Quốc, Lạt Mục Dương Tử cũng hòa vào trào lưu. Cô tạo tài khoản và tự tay sản xuất các video hài với hy vọng có thể hiện thực hóa mơ ước diễn xuất.

Đến năm 2016, video hài độc thoại Xả khách của Lạt Mục Dương Tử gây sốt trên mạng xã hội Weibo. Sự hóm hỉnh toát lên từ bên trong con người, nét diễn tự nhiên và gần gũi, không hề gượng gạo hay sống sượng của cô được khán giả yêu thích. Dương Tử trở thành "hiện tượng mạng".

Các sản phẩm của Lạt Mục Dương Tử có hàng chục nghìn lượt xem, chia sẻ và bình luận trên mạng xã hội. Loạt video hài được đầu tư công phu cả về hình ảnh lẫn nội dung cũng trở thành những trào lưu ăn theo viral trong thời gian dài.

Hiện tượng diễn xuất bước ra từ thế giới mạng

Sau một năm nổi danh trên Internet, Lạt Mục Dương Tử có cơ hội đặt chân vào ngành giải trí, xuất hiện trên màn ảnh với tư cách diễn viên hài.

Sau đó, cô liên tục bùng nổ trên sóng truyền hình thông qua các bộ phim như The Lively Family, Cuộc sống đã xuống tay với tôi, Overall Planning, Điệp vụ XXXL, Người vợ tiên, My People, My Homeland... và show thực tế theo phong cách hài hước.

Lạt Mục Dương Tử đóng vai phụ trong tất cả dự án phim ảnh trên, nhưng đều là vai diễn đòi hỏi kỹ năng diễn xuất tốt, biểu cảm linh hoạt. Nhờ các vai diễn có màu sắc riêng biệt và sự hài hước duyên dáng, cô được giới chuyên môn đánh giá cao, dù không phải gương mặt quen thuộc hay hút khách.

Diễn xuất của Dương Tử được Nhĩ Đông Thăng, Trần Khải Ca và Triệu Vy đánh giá cao. Ảnh: Weibo.

Dương Tử nhanh chóng trở thành ngôi sao hài kịch mới của showbiz Hoa ngữ. Năm 2020, Lạt Mục Dương Tử khiến giới chuyên môn và khán giả phải tán thưởng năng lực diễn xuất khi tham gia show truyền hình Diễn viên mời vào chỗ.

Để hóa thân thành người phụ nữ dã tâm, từng giết chồng cũ, nhận trẻ con đi lạc làm con nuôi với mục đích đào tạo thành tay trộm cướp trong tác phẩm Kẻ trộm siêu thị, cô không ngại xấu khi cạo lông mày, chân tóc và để mặt mộc hoàn toàn trước ống kính.

Khoảnh khắc khóc cười điên dại trong phòng thẩm vấn của Lạc Mục Dương Tử khiến người xem ám ảnh. Đạo diễn Nhĩ Đông Thăng, Trần Khải Ca, biên kịch Quách Kính Minh và Triệu Vy đánh giá cao kỹ năng diễn xuất vượt trội, biểu cảm biến hóa đến khó quên của sao trẻ.

Trong show Diễn viên mời vào chỗ, Lạt Mục Dương Tử có nhiều cơ hội thể hiện những vai diễn khác nhau, từ đó khẳng định diễn xuất phong phú của mình. Cô được xếp vào lứa diễn viên có năng lực diễn xuất nổi trội dù xuất thân là hiện tượng mạng xã hội.

Sau chương trình, Lạt Mục Dương Tử được công ty của Triệu Vy ký hợp đồng quản lý và nâng đỡ. Cô vừa hoàn thành dự án Hoàng hậu Lưu Hắc Bàn, đóng cùng Lý Hoành Nghị. Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên nữ diễn viên được giao vai chính. Người hâm mộ hy vọng với sức nóng hiện tại, có thể giúp Dương Tử nổi tiếng hơn và có cơ hội nhận nhiều vai chính trên màn ảnh.

"Naomi Watanabe bản Trung"

"Muốn tìm một diễn viên xinh đẹp mỹ miều trong showbiz dễ như ăn kẹo, nhưng muốn tìm một diễn viên xấu xí, tự tin và hài hước như tôi khó như lên trời. Tôi không đẹp, nhưng là người duy nhất. Chắc chắn là như vậy, không ai ngoài tôi", Lạt Mục Dương Tử viết trong nhật ký vào những năm cấp 3.

Trên Sina, nữ diễn viên cho biết từng mặc cảm vì nhan sắc lệch chuẩn số đông. Trong nhiều năm, cân nặng, thân hình của Lạt Mục Dương Tử luôn là đề tài bàn tán, nhận về những bình luận khen chê trái chiều của dân mạng.

Lạt Mục Dương Tử mặc những lời gièm pha ngoại hình, luôn thể hiện sự tự tin và vô tư về cơ thể của mình. Ảnh: Sina.

Nhìn vào sự nỗ lực của bản thân cũng như những thành quả nghệ thuật đạt được, Lạt Mục Dương Tử không còn quá bận tâm đến những chỉ trích không hay từ người khác.

Trên Sohu, sao nữ chia sẻ: "Tôi nhận ra dù tăng cân hay giảm cân, nghệ sĩ vẫn đối mặt với việc bị bắt nạt, miệt thị ngoại hình. Vì vậy, thay vì chạy theo giá trị nhan sắc, tôi muốn trở thành nghệ sĩ chân chính".

"Có người thích thú, cũng có người e ngại ngoại hình mũm mĩm của tôi. Sự lệch chuẩn chưa bao giờ khiến tôi đánh mất tự tin. Dù cơ thể tôi có ra sao tôi vẫn yêu bản thân", Dương Tử nói.

Tại showbiz Hoa ngữ, nữ diễn viên được mệnh danh là Naomi Watanabe phiên bản Trung. Giống đàn chị người Nhật Bản, Dương Tử chia sẻ hy vọng sự vô tư và tự tin về ngoại hình của cô góp phần khích lệ nhiều phụ nữ yêu cơ thể mình hơn, thoát khỏi nỗi ám ảnh về cân nặng.

Đầu tháng 4, trên phim trường Hoàng hậu Hắc Lưu Bàn, Lạt Mục Dương Tử vướng thị phi bị bạn diễn Lý Hoành Nghị lạnh nhạt. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ việc chênh lệch ngoại hình của cả hai.

Trước thái độ hành xử kém tinh tế từ bạn diễn, Lạt Mục Dương Tử từ chối bình luận. Cô vẫn luôn kiên định với mục tiêu mang lại niềm vui và lan tỏa sự tự tin thông qua hình ảnh hài hước, vô tư tới khán giả.