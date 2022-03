Nữ diễn viên chưa từng nếm mùi thất bại

1987: When The Day Comes đã tái hiện thời kỳ lịch sử đau thương của người dân Hàn Quốc, tác phẩm thậm chí khiến cựu Tổng thống Moon Jae In bật khóc khi xem phim. Tác phẩm trở thành bom tấn phòng vé Hàn Quốc năm 2017, toàn bộ ê-kíp, trong đó có Kim Tae Ri, nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả và giới chuyên môn.