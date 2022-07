Nữ diễn viên cảnh báo tiêm botox

Trong cuộc phỏng vấn mới với Harper's Bazaar, Jennifer Garner tiết lộ bí quyết làm đẹp của mình. Cô cho rằng việc áp dụng các phương pháp, tiêm chất làm đầy vào mặt không phải là cách hay để duy trì tuổi tác. Cô khuyên mọi người nên ít soi gương hơn.

Cô chia sẻ: “Hãy thận trọng khi tiêm bất cứ điều gì. Mọi người có lẽ nên bớt 'ám ảnh' về ngoại hình và dồn tâm sức vào những mục tiêu khác quan trọng hơn”.

Diễn viên người Mỹ nhấn mạnh để ít ám ảnh hơn về ngoại hình, tốt nhất là bớt nhìn vào gương. Việc nhìn vào gương nhiều khiến bạn dễ bị ám ảnh và muốn khắc phục mọi thứ trên gương mặt của mình.

Trong quá khứ, bản thân Jennifer đã tiêm botox – thứ thần dược được ca tụng có thể lấy lại tuổi thanh xuân mà không cần phẫu thuật. Tuy nhiên, trải nghiệm đó khiến nữ diễn viên không thể hài lòng.

“Tôi đã tiêm botox vài lần và thực sự không hay chút nào. Tôi không muốn khuôn mặt mình đơ cứng”, cô nói.

Sau cùng, Jennifer nhận ra chỉ cần chăm sóc da và tóc, bạn có thể duy trì vẻ đẹp mà không phải đụng tới phẫu thuật hay tiêm bất kỳ thứ gì vào người. Lúc này, nữ diễn viên nhận ra thứ mình cần là các sản phẩm chăm sóc tóc và kem chống nắng.

Doris Day, MD, bác sĩ da liễu nổi tiếng ở New York (Mỹ), nói điều này hoàn toàn đúng.

Doris cho biết: “Ở độ tuổi 20, bạn không thực sự quan tâm mình trông thế nào. Nhưng ngày nào đó, khi đến tuổi 50, bạn sẽ quan tâm. Hãy rửa sạch mặt mỗi tối, ít nhất là với khăn mặt. Đồng thời, sử dụng kem chống nắng khhi ra đường và chăm sóc vùng cổ của bạn”.

Jennifer Garner là nữ diễn viên nổi tiếng ở Mỹ. Cô từng giành giải Quả cầu vàng và nhận 4 đề cử giải Emmy. Một số bộ phim đáng nhớ của cô có thể kể tới như Catch Me If You Can (2002), Daredevil (2003), Valentine's Day (2010)... Ngoài vai trò diễn viên, cô còn nổi tiếng là nhà hoạt động xã hội tích cực về quyền trẻ em. Jennifer ủng hộ mạnh mẽ cho các chiến dịch chống paparazzi trẻ em của người nổi tiếng. Nữ diễn viên có thời gian mặn nồng với tài tử Ben Affleck từ năm 2005 đến năm 2017. Cả hai có với nhau 3 người con.