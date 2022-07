Nữ diễn viên 'Bullet Train' cạo trọc đầu

Joey King cho rằng nếu như có thể, phụ nữ nên cạo trọc đầu ít nhất một lần để tìm thấy sự tự do và mạnh mẽ.

Theo Page Six, nữ diễn viên Joey King đã cạo đầu ba lần khác nhau cho các vai diễn trước đây.

Nữ diễn viên chia sẻ với Allure rằng cô "sẽ làm điều đó một lần nữa": "Tôi nghĩ mọi phụ nữ nên cạo đầu ít nhất một lần trong đời. Tôi cảm thấy tự do và thoải mái khi cạo sạch tóc. Vẻ đẹp của chúng ta sẽ được lộ diện và thêm phần hoàn hảo khi không bị giấu sau mái tóc hoặc hòa hợp hơn với vẻ đẹp của mình".

Mặc dù phải đối mặt với sự tấn công dữ dội của cư dân mạng, nữ diễn viên vẫn cảm thấy "mạnh mẽ" với mái đầu cạo của mình. Ảnh: Joey King, Page Six.

Diễn viên Bullet Train đã bị những kẻ tấn công bằng lời nói, rằng cô chọn cách cạo trọc đầu để từ bỏ công việc.

"Rất nhiều người đã chế giễu tôi khi tôi cạo đầu. Bên cạnh đó, nhiều người nói những điều ý nghĩa khi thấy vẻ ngoài mới mẻ của tôi. Khi tôi để tóc ngắn, tôi thực sự cảm thấy tự tin hơn. Tôi thấy bản thân mạnh mẽ", Joey King nói.

"Mọi người thích xen vào việc của người khác mặc dù điều đó không liên quan đến họ. Việc tôi cạo trọc đầu cho một dự án có thực sự khiến bạn phiền lòng đến thế không? Tôi vẫn đang làm tốt", cô nói thêm.

Trước đó, tại buổi chia sẻ độc quyền với Page Six ở buổi ra mắt năm 2019 của The Act, trong đó, Joey King đã cạo đầu để đóng vai Gypsy Rose Blanchard.

"Tôi nghĩ cạo đầu thực sự khiến tôi trở thành người phụ nữ mạnh mẽ hơn. Tôi nghĩ mọi cô gái nên cạo đầu nếu có cơ hội. Nó thực sự trao quyền. Đó có thể không phải là quan điểm phổ biến, nhưng tôi cảm thấy nó khiến tôi nâng niu vai trò phụ nữ của mình hơn rất nhiều".

Joey King đang chuẩn bị kết hôn với nhà sản xuất Steven Piet sau khi chia tay bạn diễn Jacob Elordi. Ảnh: Allure.

Năm 2012, Joey King cũng cạo trọc đầu trong phim The Dark Knight Rises và Wish I Was Here.

Tuy nhiên, trong lễ cưới sắp diễn ra với nhà sản xuất kiêm đạo diễn Steven Piet, có khả năng Joey King không chọn thay đổi kiểu tóc trước ngày trọng đại. Cô đang giữ cho nó trở nên cổ điển, với sự giúp đỡ của chuyên gia trang điểm Allan Avendaño.