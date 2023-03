Nữ diễn viên bức xúc vì bị đồn đóng cảnh khỏa thân ở 'The Glory'

Lee Do Yeon bị hiểu nhầm là diễn viên đóng thế cảnh lộ ngực của Cha Joo Young trong "The Glory". Tuy nhiên, cô bức xúc phủ nhận.

Ngày 17/3, tờ Herald Pop đưa tin Lee Do Yeon một lần nữa bày tỏ sự không hài lòng khi bị hiểu lầm là nữ diễn viên đóng thế trong cảnh lộ ngực của nhân vật Choi Hye Jung (do Cha Joo Young đảm nhận) trong phim The Glory.

Thông tin Lee Do Yeon đóng thế cảnh táo bạo trong The Glory ban đầu được đưa ra bởi phóng viên giải trí Lee Jin Ho sau đó lan truyền trên mạng xã hội. Khi tin đồn rộ lên, nữ diễn viên khẳng định: "Đó không phải tôi. Tôi không liên quan gì đến The Glory cả. Gửi tất cả phóng viên và blogger đã viết những tin đồn không xác minh, xin vui lòng gỡ các bài viết của các bạn xuống”.

Lee Do Yeon phủ nhận đóng cảnh khỏa thân trong phim The Glory.

Đáp lại chia sẻ của Lee Do Yeon, phóng viên giải trí Lee Jin Ho cho biết: “Tôi đã gửi tin nhắn riêng nhưng không được hồi âm nên tôi để lại bình luận này. Như bạn có thể thấy từ video ban đầu của tôi, tôi không kết luận Lee Do Yeon là diễn viên đóng thế. Tự các phương tiện truyền thông đưa ra thông tin đó. Nếu bạn thấy bất tiện khi bị nhắc tên, tôi sẽ xóa phần video liên quan".

Tới 17/3, Lee Do Yeon tiếp tục cho biết: "Tôi không tức giận cho đến khi thấy câu trả lời của bạn. Tôi cho rằng bạn vô liêm sỉ khi làm mọi thứ theo ý mình. Có những người không thoải mái với những bình luận bạn đưa ra. Có phải lỗi của tôi khi tôi thấy không thoải mái với những bình luận như thế hay không?".

Nữ diễn viên cũng tuyên bố cộng đồng mạng hoặc ê-kíp sản xuất các chương trình ngừng liên hệ với cô để nhận được phản hồi về vụ việc. Cô cho biết sẽ có hành động pháp lý nếu các cá nhân, tổ chức tiếp tục tung tin sai sự thực.

Trước đó, nhân vật của nữ diễn viên Cha Joo Young có cảnh lộ ngực táo bạo trong The Glory. Cha Joo Young tiết lộ cảnh khỏa thân trong phim thực chất được thực hiện bằng cách sử dụng diễn viên đóng thế và công nghệ CGI.