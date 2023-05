Nữ diễn viên bị xúc phạm chỉ vì tin đồn hẹn hò Jungkook

Theo Wikitree, trang cá nhân của Lee Yoo Bi (với hơn 1 triệu lượt theo dõi) đang bị "khủng bố". Dưới các bài đăng của cô gần đây xuất hiện loạt bình luận chỉ trích, miệt thị, thậm chí đe dọa. Nguyên nhân xuất phát từ việc tin đồn hẹn hò giữa Lee Yoo Bi và Jungkook bị "đào" lại, thông qua một bài đăng trên một trang cộng đồng.

"Người phụ nữ nguy hiểm", "Làm ơn đừng tới gần Jungkook", "Đừng cố tạo ra sự mờ ám rằng cô đang hẹn hò Jungkook", "Đừng làm thế để gây chú ý", "Thật đáng sợ"... là một số trong rất nhiều bình luận.

Hiện tại, Lee Yoo Bi cũng như công ty quản lý không đưa ra bình luận về vấn đề này.

Trên mạng xã hội, sự việc vẫn gây bàn tán. Nhiều ý kiến bày tỏ thắc mắc, không hiểu sao chuyện hẹn hò liên tục bị khơi lại dù cách đây 2 năm, hai phía đều đã phủ nhận. Họ đồng thời cảm thấy bất công cho Lee Yoo Bi.

Mặt khác, khó để xác định những tài khoản chỉ trích Lee Yoo Bi là fan cuồng của Jungkook hay một nhóm khán giả nào đó chỉ nhằm bôi nhọ hình ảnh. Cũng có ý kiến khuyên cộng đồng mạng nên ngừng xúc phạm Lee Yoo Bi bởi cô không có lỗi.

Lee Yoo Bi sinh năm 1990, tham gia diễn xuất từ năm 2011. Lee Yoo Bi được biết đến qua các bộ phim Vampire Idol, Nice guy, Pinocchio, Gu Family Book… Cô còn được biết đến là chị gái của Lee Da In - vợ Lee Seung Gi.

Jung Kook sinh năm 1997, là em út trong nhóm nhạc đình đám BTS. Ở độ tuổi 25, nam thần tượng gặt hái nhiều thành tựu vang dội, sở hữu lượng fan đông đảo bậc nhất Kpop.

Cuối năm 2021, khi nghi vấn hẹn hò bắt đầu nổ ra, công ty quản lý của Lee Yoo Bi từng phủ nhận: "Tin đồn đó là vô căn cứ. Họ không quen biết, cũng chưa từng gặp mặt. Trong số thành viên BTS, cô ấy biết Suga nhưng chúng tôi không chắc họ còn liên lạc hay không".

