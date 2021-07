Nữ diễn viên bị trộm trang sức nghìn USD ở Cannes

Jodie Turner-Smith làm việc với cảnh sát trong 2,5 giờ về vụ mất trộm bộ trang sức hàng nghìn USD của cô.

Ngày 11/7, Variety đưa tin Jodie Turner-Smith bị kẻ gian đột nhập phòng khách sạn Marriott trên đường Croisette, Pháp lấy đi những món trang sức chục nghìn USD, trong đó có cả nhẫn cưới của mẹ cô.

Theo báo cáo, ngôi sao đến từ Anh đang ăn sáng lúc vụ việc xảy ra. Khi về phòng, cô đã phát hiện đã bị trộm.

"Turner-Smith lần đầu dự Cannes, có thể đã bị nhắm đến khi đeo trang sức vàng và kim cương từ phân khúc cao cấp của Gucci đến buổi ra mắt After Yang tối 9/7. Bọn trộm tưởng bộ trang sức thuộc quyền sở hữu của Turner, nhưng thực ra không phải tất cả" - Variety viết.

Jodie Turner-Smith mất trang sức hàng chục nghìn USD trong thời gian ở Cannes. Ảnh: Variety.

Sau vụ mất đồ, Turner-Smith vẫn giữ bình tĩnh và tiếp tục đến thảm đỏ Liên hoan phim Cannes, thậm chí cô còn ngồi lại với ban biên tập Variety để trả lời phỏng vấn.

Sau đó, đến ngày 11/7, diễn viên sinh thông báo trên Twitter: "Tôi không nghĩ mình sẽ dành 2,5 giờ đồng hồ tại đồn cảnh sát vào ngày cuối cùng ở Cannes. Nhưng tôi vẫn ở đó".

Cảnh sát địa phương đang tiến hành điều tra để làm rõ sự việc. Vài ngày trước, báo Nice-Matin của Pháp đưa tin nhưng không nêu đích danh Turner-Smith và khách sạn nơi xảy ra vụ trộm.

"Turner-Smith ngay sau vụ việc đã đổi sang khách sạn Majestic, cách chỗ ở cũ vài căn. Nữ diễn viên được đội bảo vệ hỗ trợ để đảm bảo an toàn", nguồn tin tiết lộ.

Trong lịch sử mùa lễ hội tại Cannes đã xảy ra không ít những sự việc đáng tiếc. Hồi năm 2013, khách sạn Novotel báo cáo có khách mất bộ trang sức Chopard trị giá hơn 1 triệu USD .

Jodie Turner-Smith sinh năm 1986, là diễn viên kiêm người mẫu da màu gốc Jamaica đang làm việc ở Anh. Năm 2013, từ nhân viên ngân hàng, cô chuyển mình theo sự nghiệp diễn xuất. Các tác phẩm giúp cô được biết nhiều nhất là The Last Ship, Nightflyers, Queen & Slim, Without Remorse.