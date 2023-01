Nữ diễn viên bị tố 'biến mất' sau khi vay tiền bạn trai

Bạn trai cũ tố Kim Ji Young vay tiền gia đình anh nhưng sau đó biến mất. Nữ diễn viên đóng phim từ năm 7 tuổi và tham gia nhiều dự án.

Ngày 23/11, tờ Sports Khan đưa tin nữ diễn viên Kim Ji Young bị bạn trai cũ (tạm gọi là A) tố mất liên lạc sau khi vay tiền của bố mẹ anh này. Bạn trai cũ của Kim Ji Young cho biết anh quyết định chia sẻ vụ việc sau 6 tháng suy nghĩ. Theo đó, anh và Kim Ji Young chung sống cùng nhau. Bố mẹ anh thậm chí cho Kim Ji Young vay tiền để mở studio.

Kim Ji Young chưa lên tiếng về sự việc. Ảnh: Sports Khan.

"Tôi không định vạch trần cô ấy nhưng quyết định lên tiếng sau khi đã suy nghĩ thấu đáo trong 6 tháng. Chúng tôi sống cùng nhau. Cô ấy xuất thân từ gia đình không hạnh phúc, bị ngược đãi nên dù nợ nần chồng chất, bố mẹ tôi vẫn giúp cô ấy mua một studio. Bố mẹ tôi đã trả tiền thuê nhà cho cô ấy nhưng rồi một ngày, cô ấy bỏ đi. Sau đó, cô ấy thông báo đang hẹn hò thông qua trang cá nhân và nói tôi không nên liên hệ với cô ấy. Kim Ji Young nói cô ấy sẽ trả lại tiền nhưng không bao giờ quay lại với tôi", bạn trai của Kim Ji Young tuyên bố.

Theo A, anh thậm chí bị gia đình của Kim Ji Young tìm đến và đánh đập vào tháng 3/2022. Lý do gia đình Kim Ji Young tấn công A là họ cho rằng anh đã bắt cóc con gái họ. A cho biết thêm sau khi Kim Ji Young biến mất mà không trả tiền, bố anh chạy xe liên tục và chỉ được ngủ 4 tiếng mỗi ngày để kiếm tiền trả nợ.

Cùng lúc, Lee Sang Jae - rapper nổi tiếng trong chương trình High School Rapper 4 của Mnet - bình luận trên tài khoản của Kim Ji Young. Anh viết: "Bạn có đi biển bằng tiền của tôi không?".

Kim Ji Young sinh năm 2005, ra mắt vào năm 2012. Cô đóng vai thời nhỏ của dàn diễn viên chính trong nhiều phim như Sector 7, A Reason to Live, Runway Cop và được chú ý qua bộ phim Jang Bo Ri Is Here! phát sóng năm 2014 hay Itaewon Class.