Nữ diễn viên bị loại khỏi đoàn làm phim vì diễn xuất kém?

Báo Hàn đưa tin nữ diễn viên Park Hye Eun đã bị loại khỏi bộ phim "Returns" dù trước đó cô được chọn làm nữ chính.

Ngày 8/7, tờ Ilgan Sports đưa tin nữ diễn viên tân binh Park Hye Eun bị loại khỏi bộ phim Returns của đài tVN vì kỹ năng diễn xuất quá kém.

Park Hye Eun bị loại khỏi vai chính trong dự án phim Returns. Ảnh: Elrise Entertainment.

Cụ thể hơn, theo tờ Ilgan Sports, Park Hye Eun vốn được chọn để đóng vai nữ chính trong bộ phim Return. Nữ diễn viên đã tham gia buổi đọc kịch bản cùng bạn diễn Lee Jae Wook, Arin (Oh My Girl), Min Hyun (NU’EST) và bắt đầu quay phim.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện bộ phim, đội ngũ sản xuất cho rằng cô thiếu hụt kỹ năng cần thiết để trở thành diễn viên. Sau khi thảo luận kỹ càng, đội ngũ sản xuất quyết định loại cô khỏi dàn diễn viên. Hiện bộ phim đang tạm ngừng quay để tìm kiếm diễn viên thay thế Park Hye Eun.

Mặc dù việc diễn viên rời khỏi đoàn làm phim trong quá trình quay phim không phải chuyện hiếm, nhưng buộc rời đi vì “kỹ năng diễn xuất quá kém” là điều gần như chưa từng xảy ra tại giới giải trí Hàn Quốc.

Sau khi bài viết được đăng tải, đại diện đoàn làm phim Returns đã lên tiếng bác bỏ thông tin. Theo đoàn phim, Park Hye Eun cảm thấy phải chịu áp lực quá lớn khi đóng chính trong dự án lớn. Do đó, nữ diễn viên quyết định rút lui khỏi vai chính sau khi bàn bạc kỹ với ê-kíp sản xuất, theo Sports Chosun.

Park Hye Eun lần đầu ra mắt công chúng vào năm 2020 thông qua bộ phim The School Nurse File. Bên cạnh công việc diễn xuất, Park Hye Eun còn tích cực hoạt động dưới vai trò người mẫu. Tháng 4, cô ký hợp đồng với H&, công ty quản lý của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Joo Ji Hoon, Son Dambi, Kwak Dong Yeon.

Return là một bộ phim cổ trang viễn tưởng kể về những pháp sư trẻ phải đối phó với các linh hồn. Kịch bản được chấp bút bởi bộ đôi biên kịch nổi tiếng chị em nhà Hong, người đã viết kịch bản cho loạt phim nổi tiếng như Hotel del Luna, What’s wrong with Secretary Kim, Cặp đôi kỳ lạ, Cuộc đời đầu tiên (Because This Is My First Life)...