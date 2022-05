Nữ diễn viên bị hãng áo tắm kiện

LA Collective kiện Sydney Sweeney vì đơn phương phá vỡ hợp đồng. Nữ diễn viên bị cáo buộc chiếm đoạt các thiết kế của hãng để mặc trong 5 tập phim "Euphoria".

Elle Australia đưa tin Sydney Sweeney đang vướng phải một cuộc chiến pháp lý với thương hiệu đồ bơi LA Collective. Nữ diễn viên đã đơn phương phá vỡ hợp đồng với nhãn hàng.

Đại diện thương hiệu cho biết họ và Sydney Sweeney đạt được thỏa thuận vào năm 2021. Theo đó, nữ diễn viên sẽ quảng cáo cho các sản phẩm nằm trong bộ sưu tập Somewhere Swimwear.

Sydney Sweeney bị kiện vì hủy bỏ hợp đồng với thương hiệu áo tắm. Ảnh: sydney_sweeney.

Thương hiệu cho biết nữ diễn viên đã tham gia vào tất cả dự án và phê duyệt những thiết kế. Sau đó, cô hủy bỏ mọi thỏa thuận mà không có một lời giải thích.

Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi thương hiệu cáo buộc nữ diễn viên chiếm đoạt các thiết kế. Kể cả khi hủy bỏ hợp đồng, Sweeney vẫn diện mẫu đồ bơi của thương hiệu trong ít nhất 5 tập phim Euphoria.

Thương hiệu dự đoán thu được khoảng 3 triệu USD lợi nhuận nếu Sweeney không hủy bỏ hợp đồng. Họ đang tìm mọi cách để yêu cầu nữ diễn viên bồi thường.

Sydney Sweeney từng khiến mẫu đồ bơi cut-out màu hồng trở nên nổi tiếng. Cô mặc thiết kế trong một tập phim Euphoria. Trong vòng 24 giờ sau khi tập phim chiếu, danh sách chờ của thương hiệu bán đồ bơi có 500 người đăng ký. Frankie đã không thể đáp ứng kịp nhu cầu của khách hàng tìm mua bộ đồ bơi.

Thương hiệu cáo buộc nữ diễn viên chiếm đoạt các thiết kế. Ảnh: sydney_sweeney.

Ở tuổi 24, Sydney Sweeney trở nên nổi tiếng khi thể hiện thành công vai diễn Cassie trong Euphoria. Cô để lại dấu ấn với ngoại hình nổi bật, thần thái chuyên nghiệp cùng khả năng diễn xuất ấn tượng.

Trước đó, Sydney Sweeney từng góp mặt trong các bộ phim như Everything Sucks, The Handmaid's Tale, Once Upon a Time in Hollywood...