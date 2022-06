Nữ diễn viên ăn một bữa/ngày để giảm cân

Tái xuất với bộ phim Why her?, Seo Hyun Jin nhận loạt lời khen nhờ diễn xuất chuyên nghiệp cùng ngoại hình sang trọng. Để thể hiện tốt vai diễn Oh Soo Jae, nữ diễn viên đã giảm cân và đầu tư trang phục chỉn chu. Theo Allure Korea, ở tuổi 38, Seo Hyun Jin cao 1,67 m và nặng 45 kg. Nữ diễn viên giảm cân bằng phương pháp ăn một bữa/ngày. Cách này thường được nhiều nghệ sĩ áp dụng để có thể giảm cân trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo phương pháp này không tốt cho sức khỏe. Ảnh: Sport Khan.