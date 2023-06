Nữ diễn viên Amanda Bynes bị bắt

TMZ đưa tin Amanda Bynes vừa bị cảnh sát ở Los Angeles bắt giữ tại nhà riêng. Lực lượng chức năng sẽ đưa nữ diễn viên đi giám định sức khỏe tâm thần dù cô xuất viện cách đây không lâu.

Theo nguồn tin của Page Six, Sở cảnh sát Los Angeles nhận được một cuộc gọi từ người dân địa phương về tình trạng của Amanda Bynes. Ngay sau đó, cảnh sát đã có mặt để áp giải nữ diễn viên tới trụ sở.

"Nữ diễn viên trông bình tĩnh khi nói chuyện với cảnh sát. Cô bị còng tay và áp giải lên xe để về đồn", TMZ trích dẫn lời của một người chứng kiến sự việc.

Tuy nhiên, luật sư riêng của Amanda Bynes chưa lên tiếng về việc nữ diễn viên bị bắt giữ.

Ngôi sao Laugh Factory vừa xuất viện vào giữa tháng 4 sau 3 tuần điều trị tại cơ sở chăm sóc sức khỏe ở Los Angeles (Mỹ). Những ngày qua, cô điều trị ngoại trú.

Song sự việc lần này cho thấy sức khỏe tâm thần của Amanda Bynes vẫn chưa ổn định. Nữ diễn viên có tiền sử rối loạn lưỡng cực, nghiện ngập, phải đi cai nghiện nhiều lần. Từ năm 2013 đến 2022, Bynes được mẹ giám hộ.

Vào tháng 3, TMZ đưa tin có người thấy sao phim Laugh Factory vẫy xe taxi trong tình trạng không mặc quần áo. Cô nói với tài xế rằng mình bị rối loạn tâm thần. Sau đó, diễn viên 36 tuổi tự gọi 911 và được đưa đến đồn cảnh sát. Tại đây, chuyên gia sức khỏe tâm thần xác định cô cần được giám sát và đánh giá ít nhất 72 giờ tại một bệnh viện tâm thần.

Tình hình sức khỏe bất ổn khiến Bynes phải hủy lịch tham dự chương trình ’90s Con cùng các bạn diễn một thời trong All That, tại Connecticut.

